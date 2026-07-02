Así es la Sierra de Alcubierre: paisaje árido, trincheras y el recuerdo de Orwell en el corazón de Los Monegros

La Sierra de Alcubierre, afectada estos días por el incendio declarado en el entorno de Leciñena el pasado martes y que ya ha quemado más de 2.200 hectáreas, es mucho más que una alineación montañosa entre Zaragoza y Huesca. Este paisaje áspero situado en el corazón de Los Monegros, protegido por la Red Natura 2000, combina pinares, cárcavas, miradores naturales y uno de los conjuntos de memoria histórica más singulares de Aragón: las trincheras de la Ruta Orwell, donde el escritor británico George Orwell combatió en 1937 durante la Guerra Civil española.

Monte bajo, cultivos, pinar y vegetación seca conforman una sierra que separa paisajes muy contrastados: llanuras cerealistas y esteparias, pinares, barrancos, cárcavas y relieves erosionados. Precisamente, el entorno y la naturaleza es una de sus grandes cartas de presentación porque es un territorio de senderismo, BTT y observación del paisaje. También destaca el pico de San Caprasio, punto culminante de la sierra, que alberga una ermita y cuevas excavadas en la roca durante la guerra civil, también asociadas a refugios y escondites de tradición local, como los del bandido Cucaracha.

Sierra de Alcubierre desde Lanaja. / EL PERIÓDICO

Pero, sin duda, el principal recurso histórico-turístico de la Sierra de Alcubierre es la Ruta Orwell. La zona fue frente de guerra y conserva uno de los conjuntos visitables más conocidos del Aragón bélico: las trincheras de Monte Irazo, posiciones como Monte Pucero, Las Tres Huegas, Santa Quiteria y otros vestigios recuperados en el Frente de Los Monegros. Todo ello se recrea con sacos terreros, puestos de ametralladora y reductos bélicos tal como estaban durante la contienda.

Centro de interpretación en Robres

La ruta se sitúa en torno a la carretera A-129, en dirección a Alcubierre. Orwell fue destinado a la sierra en enero de 1937 con las milicias del POUM y combatió durante unas semanas en Monte Pucero y en Monte Irazo. El recorrido permite ver elementos defensivos reconstruidos o señalizados: trincheras, alambradas, ramales de comunicación, abrigos, pozos de tirador, observatorios y zonas de vida de los combatientes.

Una de las trincheras visitables en la Sierra de Alcubierre. / TURISMO ARAGÓN

Orwell escribió en la zona de Alcubierre cómo era la dureza del frente, el frío, la precariedad, la espera y la proximidad visual de Zaragoza desde las posiciones republicanas. En uno de los pasajes de su obra menciona las luces de Alcubierre, los camiones de suministros y la visión nocturna de Zaragoza desde la línea del frente. Ese vínculo literario ha convertido la sierra en un lugar de memoria internacional: no solo es un escenario local de la Guerra Civil, sino también un paisaje asociado a uno de los testimonios extranjeros más conocidos sobre el conflicto español.

La ruta se complementa con el Centro de Interpretación de la guerra civil en Aragón, situado en Robres, en el edificio rehabilitado de las antiguas escuelas nacionales. Este espacio museístico conserva objetos, prensa, textos e imágenes sobre la República, la guerra civil y el franquismo.

El bandido Cucaracha, el gran bandolero de Los Monegros

Antes de que la Sierra de Alcubierre quedara asociada a las trincheras de la guerra civil y al paso de George Orwell, sus barrancos y cuevas ya formaban parte de otra memoria popular: la del bandido Cucaracha, Mariano Gavín Suñén, un vecino nacido en Alcubierre en 1838 y convertido por la tradición oral en el gran bandolero de Los Monegros.

Las trincheras rodean gran parte de la Sierra de Alcubierre. / TURISMO ARAGÓN

Cucaracha al parecer encabezó una cuadrilla de bandoleros y se hizo conocido por sus acciones en la comarca y por su capacidad para evitar durante años la persecución de la guardia civil. La tradición incluso conservó expresiones asociadas a su astucia, como la idea de ser “más vivo que Cucaracha”. Entre los episodios más citados está el secuestro de Juan Ruata, un terrateniente de Alcubierre. El ayuntamiento de la localidad recuerda que la muerte del bandolero se produjo pocos días después de ese secuestro, considerado uno de los más sonados de su trayectoria. Cucaracha murió el 28 de febrero de 1875 en el corral de La Nica, en Lanaja, durante una operación de la guardia civil.