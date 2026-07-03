Más de 500 aspirantes optan a 43 plazas de Policía Local en 24 municipios aragoneses

El Gobierno de Aragón ha publicado este viernes las listas provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo unificado para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Aragón, una convocatoria que incluye 43 plazas ampliables distribuidas entre 24 municipios y que ha registrado un total de 535 solicitudes.

De las 43 plazas, en la provincia de Huesca se ofertan 15 en diez localidades: Barbastro (1), Benasque (1), Binéfar (1), Fraga (4), Graus (1), Jaca (2), Monzón (1), Sabiñánigo (1), Sallent de Gállego (1) y Sariñena (2).

En la provincia de Teruel se convocan 11 plazas en Alcañiz (2), Alcorisa (1), Andorra (6) y Calamocha (2); mientras que la provincia de Zaragoza concentra 17 plazas distribuidas entre Alagón (1), Calatayud (3), Daroca (1), Ejea de los Caballeros (1), Gallur (2), La Puebla de Alfindén (2), Mallén (2), Pedrola (1), Tarazona (1) y Zuera (3).

Este sistema de selección permite a los ayuntamientos cubrir plazas de Policía Local mediante un procedimiento conjunto coordinado por el Gobierno de Aragón, lo que facilita la gestión administrativa y garantiza un proceso homogéneo para todas las entidades participantes.

Junto a la publicación de las listas provisionales se ha dado a conocer la composición del tribunal calificador. Como miembros titulares participan representantes de las policías locales de Fraga, Calatayud y Zuera, mientras que las suplencias corresponden a Jaca, Alcañiz y La Puebla de Alfindén, y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional volverá a participar como especialista.

Las personas aspirantes disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para subsanar posibles defectos o formular alegaciones antes de la publicación de las listas definitivas. El tribunal tiene prevista su primera reunión de trabajo el próximo 7 de julio.

Noticias relacionadas

Toda la información relativa a la convocatoria, incluidas las listas provisionales, resoluciones y novedades del proceso, puede consultarse en la página de la Academia Aragonesa de Policías Locales dedicada al proceso unificado.