La ampliación de Plaza se acerca de nuevo tras el varapalo judicial que frenó su expansión en 2024

Hace tiempo que las empresas que se fijan en Aragón se fijan también en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Ello ha supuesto que la disponibilidad de suelo para incoporar nuevas compañías haya disminuido y, de hecho, la plataforma está completa "al 95%". Así lo ha expresado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, que ha anunciado también que uno de los grandes proyectos de ampliación de la plataforma está "a punto" de presentar la documentación para ser declarada de interés autonómico.

Es el caso del conocido proyecto de ampliación Plaza 4.0, que fue tumbado por la Justicia a finales de 2024 y que se ha tenido que rehacer, prácticamente, desde cero. Según ha confirmado López, la ampliación de Plaza se está acercando gracias al impulso a la conexión por Puente Turiaso, que movilizará más de 80 hectáreas de suelo, a las que se sumarán las del nuevo Plaza 4.0, de promoción privada por parte de la empresa Wilcox.

Según ha concretado, "por un lado se pondrán en valor 800.000 metros cuadrados en el Sector 90.1, en los terrenos donde aterrizará el Puente Turiaso, a los que se sumarán otros 1,4 millones de metros más en lo que iba a ser Plaza 4.0, cuya Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) está a punto de ser presentada por parte de los propietarios de esos suelos, con lo que estamos hablando en total de 2,2 millones de metros cuadrados". "Nosotros estamos fuera del proyecto, pero cuando se presente la documentación será tratada en igualdad de condiciones con los otros 23 PIGAs que tenemos en marcha", ha aclarado el consejero. La vista está puesta en 2027 para que empiecen a hacerse realidad ambos proyectos.

El consejero de Fomento, en la rueda de prensa. / Gobierno de Aragón

Según ha manifestado López, el nuevo proyecto de ampliación de Plaza, heredero de Plaza 4.0, supondrá movilizar 1,4 millones de metros cuadrados en el entorno de la actual plataforma, una cifra que supone perder prácticamente un millón de metros cuadrados respecto del proyecto inicial que paralizó la Justicia por "vicios de legalidad". En ese primer proyecto de ampliación estaba previsto habilitar 220 hectáreas de terreno de propiedad privada entre los términos municipales de Zaragoza y La Muela, pero finalmente se habilitarán 1,4 millones de metros cuadrados en esta nueva etapa que todavía debe cumplir varios hitos antes de hacerse realidad.

Eso sí, la suma del proyecto privado impulsado por Wilcox (esos 1,4 millones de metros cuadrados) con la intervención en Puente Turiaso, que implica la incorporación de suelos propiedad de la familia Bancalé por otros 800.000 metros cuadrados, ampliará la plataforma logística zaragozana en 2,2 millones de metros cuadrados, la misma cifra que se pretendía con la operación inicial de Plaza 4.0.

Después de la reunión de consejo de Aragón Plataforma Logística de este viernes, el consejero ha considerado que esas ampliaciones van a dar una "solución temporal a la saturación de suelos en Plaza", pero ha matizado que "seguramente no vaya a ser suficiente". Por eso, ha avanzado que estudiarán la disponibilidad de "más suelos con un equipo específico que va a analizar las posibilidades de desarrollo para dar salida a la gran demanda de suelo logístico que tiene la plataforma".

Vista aérea de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), uno de los motores económicos de Aragón. / El Periódico de Aragón

La paralización de Plaza 4.0

El proyecto de ampliación de la plataforma logística Plaza 4.0 se presentó oficialmente en febrero de 2022, durante el mandato del cuatripartito presidido por el socialista Javier Lambán. La intención era superar la falta de espacio que ya registraba Plaza entonces (y que se mantiene ahora) con la inyección de 2,2 millones de metros cuadrados de terreno, que se sumaban a los 13 millones de metros cuadrados que tiene la plataforma en la actualidad.

La operación acordada entre el Gobierno de Aragón y Cipsa Norte (Wilcox) se desarrollaba en suelos en los términos municipales de Zaragoza y La Muela, pero era una iniciativa que no contaba de inicio con el visto bueno de buena parte de los propietarios de esos suelos, lo que derivó en la judicialización de la iniciativa.

El TSJA señalaba en su auto la "nulidad radical" del proyecto y señalaba que no estaba justificada ni la "urgencia" ni la elección del promotor de la operación. Tampoco se reflejaba entonces "una inversión estratégica en ciernes" que explicara la urgencia, aunque meses después se anunció la llegada de Lidl a una de las parcelas con un proyecto de inversión de 100 millones. Finalmente, como consecuencia del fallo de la Justicia, la compañía cambió su proyecto en Plaza por la construcción de 15 nuevas tiendas en Aragón.