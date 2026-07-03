Incendios forestales en Aragón
CCOO denuncia la escasez de la plantilla de Agentes para Protección de la Naturaleza en plena oleada de incendios
El sindicato asegura que la escasez de Agentes para la Protección de la Naturaleza obliga a realizar jornadas de más de 24 horas
CCOO en el Gobierno de Aragón ha denunciado que la cantidad e intensidad de los incendios forestales registrados en los últimos días evidencian la falta de Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) en la comunidad, lo que obliga a la plantilla a realizar jornadas extenuantes que superan en casos las 24 horas continuadas. El sindicado ha criticado la sobrecarga de trabajo y la falta de planificación, y ha reclamado en un comunicado una negociación real para reforzar la plantilla.
Ha lamentado además que el Gobierno de Aragón recurra a llamar a personal fuera de servicio para cubrir relevos de forma "voluntaria", lo que a su juicio "abusa de la profesionalidad y vocación" de los agentes y demuestra que el operativo carece de efectivos suficientes para una situación que "forma parte ya de la realidad ordinaria".
CCOO atribuye esta carencia a años de nula planificación, a los retrasos en concursos y oposiciones, jubilaciones no previstas, vacantes sin cubrir y ausencia de una especialización adaptada a las funciones actuales del cuerpo.
Por ello, el sindicato exige al Ejecutivo aragonés que abra de inmediato una negociación real para reforzar la plantilla, cubrir todas las vacantes, mejorar las condiciones laborales y adaptar la organización del servicio a la realidad de los incendios forestales, así como a la ley de agentes forestales y medioambientales.
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
- Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: 'Hay que dar un paso atrás
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas
- Mudarse a una urbanización de lujo para convivir con un ruido 'insoportable' que ya le ha costado una multa de 20.000 euros a Telefónica
- El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses
- La lista negra de Hacienda en Aragón: sale una histórica morosa y sigue el eco de Agapito Iglesias