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Incendios forestales en Aragón

CCOO denuncia la escasez de la plantilla de Agentes para Protección de la Naturaleza en plena oleada de incendios

El sindicato asegura que la escasez de Agentes para la Protección de la Naturaleza obliga a realizar jornadas de más de 24 horas

Un miembro del operativo Infoar, estos días, en el incendio de Leciñena.

Un miembro del operativo Infoar, estos días, en el incendio de Leciñena. / Miguel Ángel Gracia

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

CCOO en el Gobierno de Aragón ha denunciado que la cantidad e intensidad de los incendios forestales registrados en los últimos días evidencian la falta de Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) en la comunidad, lo que obliga a la plantilla a realizar jornadas extenuantes que superan en casos las 24 horas continuadas. El sindicado ha criticado la sobrecarga de trabajo y la falta de planificación, y ha reclamado en un comunicado una negociación real para reforzar la plantilla.

Ha lamentado además que el Gobierno de Aragón recurra a llamar a personal fuera de servicio para cubrir relevos de forma "voluntaria", lo que a su juicio "abusa de la profesionalidad y vocación" de los agentes y demuestra que el operativo carece de efectivos suficientes para una situación que "forma parte ya de la realidad ordinaria".

CCOO atribuye esta carencia a años de nula planificación, a los retrasos en concursos y oposiciones, jubilaciones no previstas, vacantes sin cubrir y ausencia de una especialización adaptada a las funciones actuales del cuerpo.

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Por ello, el sindicato exige al Ejecutivo aragonés que abra de inmediato una negociación real para reforzar la plantilla, cubrir todas las vacantes, mejorar las condiciones laborales y adaptar la organización del servicio a la realidad de los incendios forestales, así como a la ley de agentes forestales y medioambientales.

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