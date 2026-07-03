El Tour de Francia llega a la Costa Dorada: así puedes verlo desde los destinos favoritos de miles de aragoneses

El Tour de Francia volverá a hablar español el próximo domingo 5 de julio de 2026, apenas 24 horas después de la gran salida en Barcelona. La segunda etapa de la ronda gala, con salida en Tarragona y meta en el Estadio Olímpico de Montjuïc, recorrerá 168,5 kilómetros por la Costa Dorada y la provincia barcelonesa, atravesando algunos de los destinos donde cada verano pasan sus vacaciones miles de aragoneses.

La jornada supone una oportunidad única para quienes tengan previsto desplazarse ese fin de semana al litoral catalán o ya se encuentren disfrutando de unos días de descanso. El pelotón partirá desde Tarragona (13.45 horas) y pondrá rumbo al norte, pasando por municipios tan conocidos como Torredembarra, El Vendrell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf o Castelldefels, antes de adentrarse en el área metropolitana de Barcelona.

Además, la salida estará situada a escasos kilómetros de algunos de los enclaves más frecuentados por los turistas aragoneses durante el verano. Localidades como Salou, Cambrils, La Pineda o Miami Platja, habituales destinos para miles de familias de Zaragoza, Huesca y Teruel, se encuentran a poca distancia de Tarragona, por lo que será posible acercarse fácilmente para presenciar el paso del Tour sin necesidad de realizar largos desplazamientos para aquellos que quieran presenciar este arranque colectivo.

Mapa de la segunda etapa del Tour de Francia 2026 / Tour de France

Tras dejar atrás la costa, la carrera afrontará el alto de Begues, de segunda categoría, con 6,1 kilómetros de ascensión al 6,5% de pendiente media. Desde allí, el pelotón se dirigirá hacia Barcelona, donde la etapa cambiará por completo de escenario. Los corredores deberán superar en varias ocasiones el circuito urbano de Montjuïc, incluyendo tres ascensiones al explosivo Côte du Château de Montjuïc, de tercera categoría, con rampas que alcanzan una pendiente media cercana al 10%. Un final exigente que apunta a ofrecer espectáculo y diferencias entre los favoritos. La llegada aproximada de los primeros ciclistas es a las 17.26 horas, según la página web oficial del evento.

Evento destacado del fin de semana

La presencia del Tour en la Costa Dorada no solo atraerá a miles de aficionados al ciclismo, sino que también supondrá un importante atractivo para quienes estén de vacaciones en la zona. Ver pasar al pelotón, disfrutar del ambiente previo y vivir de cerca una de las mayores competiciones deportivas del mundo será un aliciente añadido para un fin de semana que reunirá deporte y turismo.

La etapa de este domingo será la segunda de las tres que el Tour disputará íntegramente o en parte en España. Tras el estreno en Barcelona del sábado 4, la carrera despedirá territorio español el lunes 6 de julio, con una tercera jornada entre Granollers y Les Angles, ya camino de Francia.

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Para muchos aragoneses que cada verano eligen la Costa Daurada como destino de descanso, el Tour de Francia pasará literalmente por la puerta de sus vacaciones. Una ocasión poco habitual para disfrutar del mejor ciclismo del mundo sin alejarse de la playa.