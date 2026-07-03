Las familias de acogida de Zaragoza reciben a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz': "Es una experiencia que sale del corazón"

Los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' ya se han encontrado con sus familias de acogida en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. 99 son los menores de entre 8 y 12 años que llegaron el pasado lunes a Aragón para ser acogidos por un total de 97 familias aragonesas, de los cuales 20 hoy se han reunido con las familias con las que van a pasar el verano.

Ángel Lorén, consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, les ha dado la bienvenida acompañado de parte de la corporación y Yahya Edjil, delegado saharaui en Aragón. A lo largo de la cálida bienvenida se ha remarcado y agradecido la gran labor solidaria de las familias de acogida junto con la presencia de las diferentes entidades que hacen posible el programa desde hace ya más de 30 años. Laura Barceló, miembro de la Fundación Um Draiga de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, con más de 27 años a la espalda formando parte del programa asegura que "es una experiencia que sale del corazón", organizando todo para la comodidad y beneficio de los niños refugiados saharauis.

No solo las organizaciones repiten. El 80% de las familias que acogen a niños este año vuelven a vivir esta experiencia como es el caso de Nieves Anau y Alicia Aliaga, participantes del programa desde hace 13 y 4 años respectivamente. "Les vas viendo evolucionar, tienes muy buena relación luego con la familia de allí, y pones todo tu ímpetu en que aprendan cosas de aquí y la cultura", comenta Nieves. Por su lado, Alicia señala que su niño tiene claro donde quiere estudiar: "Desde que vino el primer año me ha pedido venir a estudiar a Zaragoza. Además, tiene un déficit auditivo entonces podrá aprender a hablar y a utilizar los audífonos".

Los preparativos no cesan, y las familias ya tienen listos los itinerarios para los meses de verano para que los niños disfruten todo el tiempo que estén en Zaragoza. "Piscina que le encanta, queremos ir a la playa que vimos que le gustaba mucho y después a estar en el campo en el pueblo", cuentan Magdalena Sancho y Santiago Bermejo, familia de acogida de Ahmed. A todos los planes se les suma la emoción de los reencuentros de todas las familias, y las bienvenidas como la de Raquel Valsera: "Es la primera vez que acogemos y estamos muy ilusionados con esta bonita experiencia. Es muy emocionante darle experiencias que en su tierra no puede vivir".

El programa 'Vacaciones en Paz' es una oportunidad de sensibilizar a la población zaragozana de la realidad social mediante la convivencia, además de poder abrirles a los niños saharauis las puertas de una nueva imagen al mundo lejana a la de su realidad cotidiana.