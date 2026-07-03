El Grupo Palacios Alimentación compra la empresa Ñaming, el 'rey del sándwich' en Aragón

El Grupo Palacios Alimentación ha acordado la adquisición de la compañía aragonesa Ñaming, líder nacional en el mercado de sándwiches, en una operación que permitirá incrementar sus capacidades industriales, ampliar su oferta de soluciones y consolidar su presencia en el mercado de platos preparados.

Palacios Alimentación ha indicado que con esta transacción, Green Arrow Capital -anteriormente, DEA Capital- y Unigrains ponen fin a un periodo de dos años, en el que la compañía ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado. Ñaming, con sede en Mallén (Zaragoza), es la compañía de referencia en el segmento de sándwiches en Europa, con presencia relevante en los cuatro canales en los que opera: venta automática ('vendign), gasolineras, supermercados y canal de hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca).

Además, desde su filial Sansala, el grupo se ha consolidado como actor de referencia en productos ultrafrescos, principalmente ensaladas, bocadillos y otras soluciones listas para consumir, ha precisado Palacios Alimentación, ubicada en la localidad riojana de Albelda de Iregua.

Ñaming, con dos centros productivos en Mallén y Algete (Comunidad de Madrid), tiene cerca de 10.000 metros cuadrados de instalaciones, que le ha permitido crecer los últimos años hasta alcanzar más de 55 millones de euros en ventas en 2025, principalmente en España, aunque con un peso cada vez mayor de las exportaciones, con Portugal y Francia como principales destinos.

Su actual consejero delegado, Jorge Miranda, continuará con esta labor en esta nueva etapa de la compañía, permanecerá como accionista e incrementará su participación actual como muestra del compromiso y de las capacidades de desarrollo del negocio, lo que garantizará una continuidad en la gestión.

Más de 500 trabajadores

Esta transacción, únicamente sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia, es la segunda anunciada por el Grupo Palacios este trimestre, tras integrar el mes pasado el negocio de 'Tortillas a tu gusto'.

El pasado mes de junio, Ñaming anunció una de las mayores inversiones de su historia con el inicio de las obras para duplicar la superficie de su centro productivo de Mallén mediante un proyecto valorado en 15 millones de euros que añadirá 8.000 metros cuadrados a unas instalaciones que actualmente suman 7.200 metros cuadrados.

La ampliación permitirá reforzar su capacidad productiva y acompañar la expansión que la firma viene registrando en los últimos años. En un momento en el que los hábitos de consumo premian la rapidez sin renunciar a la calidad, la aragonesa Ñaming ha decidido así dar un nuevo bocado a su crecimiento, lo que permitirá la creación de 60 nuevos empleos sobre una plantilla que supera ya los 500 trabajadores.