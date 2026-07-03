Karima Elasfari, una vecina de Zaragoza que espera el 'ok' a su regularización: "Es un proceso muy largo y surgen dudas"

Una vez hecho oficial el cierre del proceso de regularización de inmigrantes en España, muchos de los solicitantes continúan a la espera de una respuesta a su solicitud. Este es el caso de Karima Elasfari, una vecina zaragozana de origen marroquí que está viviendo los instantes finales del largo trámite. “Es un proceso muy largo desde el inicio”, asegura tras haber podido poner fin a este arduo trámite.

La falta de información al comienzo del periodo fue uno de los obstáculos que tuvieron que sortear todos aquellos que realizaron la petición. "Una está con muchas dudas, desde el inicio no había información, aunque preguntamos, no nos podían decir nada", comenta, unido a con las dificultades para adquirir todos los documentos necesarios. A lo largo del proceso, a Karima la ha acompañado el Centro Social San Antonio de la entidad Sercade, quienes le han facilitado su ayuda: "Las trabajadoras allí nos han facilitado todo, nos han explicado muchas cosas y nos han orientado. Incluso para ir al Consulado a sacar el papel de antecedentes penales".

"Lo que queda solo es esperar la residencia y el permiso de trabajo. Después, buscar trabajo y trabajar"

A pesar de haber llegado al final del camino, Karima no ha vivido un proceso sencillo. "He tenido muchas sensaciones de estar perdida, para luego tener esperanza y después volver a estar perdida, ha sido así todo el proceso", expresa acerca de su experiencia. Actualmente, su trámite ya se encuentra admitido, pero, no tiene nada asegurado: "Aún no tiene la validación final, y claro, genera esas dudas".

Vive en Zaragoza desde hace seis años y su situación a lo largo del tiempo ha sufrido altibajos: "No tengo trabajo, solo unas horas en limpieza cuando me salen, aún así, hago cursos durante toda la semana. Antes era igual que ahora, pero por no poder hacer un arreglo antes tuve un problema con el curso que no pude resolver y no pude renovar la residencia". Con la regularización, muchos inmigrantes que se encuentran en la misma situación han visto una nueva posibilidad para poner solución a estos problemas. "Con esta nueva ley he vuelto a tener esa esperanza otra vez", afirmaba Karima sobre la tramitación.

A la espera de una resolución positiva, el tiempo y la paciencia son sus mejores compañeras: "Lo que queda solo es esperar la residencia y el permiso de trabajo". "Después, buscar trabajo y trabajar", asegura Karima Elasfari sobre el futuro que espera tener tras el resultado de la resolución.