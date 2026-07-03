El PAR cierra su última sede en Aragón

El Partido Aragonés ha clausurado su última sede física en Aragón, la única que mantenía abierta después de todas las crisis internas que ha sufrido el partido desde el otoño de 2021 y en la que podía recibir militantes o celebrar reuniones oficiales. El propio presidente del partido, Alberto Izquierdo, ha confirmado la noticia en conversación telefónica con este diario y ha asegurado que dicha sede "no se usaba para nada" y que llevaba cerrada ya "unos ocho meses". "Ya dijimos que se cerraría en julio y es lo que ha pasado", ha concretado Izquierdo.

Otros representantes del PAR se lamentan, sin embargo, de la "pérdida" que este cierre supone para la militancia turolense y para los propios representantes del partido. Pero es la crónica de un cierre anunciado al que ya le precedió el de la sede central del partido en Zaragoza, que se clausuró en octubre de 2023 y que conllevó también el despido de sus trabajadores por la mala situación económica que arrastraba la formación aragonesista tras pasar de tres diputados a uno y salir del Gobierno de Aragón con el cambio de legislatura.

La situación económica y electoral del partido está detrás también de la decisión del cierre de la sede en Teruel, ubicada en la calle Santa Emerenciana número 2. Después de perder su representación en las Cortes de Aragón en las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero, la formación de centro aragonesista hace frente a una difícil situación económica, agravada por los pagos por la campaña electoral que no recibirá fondos públicos al no haber obtenido representación parlamentaria. En este caso, a pesar del cierre de la sede, ningún trabajador perderá su puesto porque ya no había ningún empleado a tiempo completo en la sede, según ha podido confirmar este diario.

La noticia se produce también después de la polémica contratación del presidente del partido, Alberto Izquierdo, como asesor del presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón, Una decisión que soliviantó a muchos alcaldes y cargos del partido que llegaron a pedir la dimisión de Izquierdo y a considerar que ese fichaje contravenía los estatutos del partido. Sin embargo, ninguno de los críticos con esta decisión ha mostrado la fuerza suficiente como para forzar una moción de censura contra el propio Izquierdo o plantear un liderazgo alternativo.

"¿Dónde acudirán ahora nuestros militantes? ¿Cómo se afrontará el proceso de las municipales?", se pregunta un alto cargo del partido en Teruel, que cree que este es uno de los pasos definitivos hacia la desaparición del partido.

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A menos de un año para las elecciones municipales, la última prueba de fuego del PAR, el partido sigue perdiendo presencia en Aragón. Aunque Izquierdo defiende que su participación en el Gobierno de Aragón como asesor del presidente servirá para atender las necesidades de los alcaldes y concejales del PAR, para que estos tengan una conexión directa con el Ejecutivo aragonés, varios cargos y militantes del partido son críticos con esta decisión y está por decidir si el PAR se presentará con sus propias siglas a los ayuntamientos o si se promoverá una integración en las candidaturas del Partido Popular. La alcaldesa de Teruel y líder del PP en la provincia, Emma Buj, abogó por una "integración" más que por una coalición entre ambas fuerzas para las elecciones de mayo de 2027. Y el propio presidente Jorge Azcón también ha defendido la integración y la "colaboración" entre ambas formaciones políticas.