Primeros movimientos en el terreno del centro de datos de Microsoft en Villamayor de Gállego

Primeros movimientos en el terreno que albergará el futuro centro de datos de Microsoft en Villamayor de Gállego, que forma parte de la inversión milmillonaria que la multinacional tecnológica está desplegando en Aragón, junto a los campus de centros de datos que está desarrollando también en el entorno de Parque Venecia, en Zaragoza, y en La Muela.

Aunque fuentes de la compañía subrayan que estos trabajos incipientes no deben interpretarse como el inicio de las obras del complejo de almacenamiento de datos en la localidad de la Comarca Central, sí que forman parte de los trabajos previos que deben efectuarse para completar los informes técnicos necesarios que den lugar, en un futuro próximo, a las primeras labores para la construcción de los centros de datos. Los planes de la compañían planteaban el inicio de la construcción de los tres campus de los centros de datos en este mismo ejercicio 2026. Así lo manifestó el CEO de Microsoft España, Paco Salcedo, que mantenía ese inicio de obras previsto para este año. Y de hecho, las primeras actuaciones en el que se ubicará detrás de Parque Venecia comenzaron el pasado mes de abril.

Según indican estas mismas fuentes, actualmente se están realizando "trabajos preliminares de caracterización del terreno", que son necesarios para completar los estudios técnicos previos al desarrollo del proyecto. Cabe recordar que la multinacional tecnológica presentó el Plan de Interés General de Aragón Región MSFT en Aragón, promovido por Microsoft 7724 Spain S.L.U con una inversión prevista que supera lo 7.000 millones de euros en esos tres campus de centros de datos en un horizonte temporal que podría llegar hasta el año 2040.

Primeros movimientos en el terreno de Microsoft en Villamayor de Gállego. / Pablo Ibáñez

Los trabajos que actualmente se están ejecutando en los terrenos de Villamayor de Gállego consisten en la ejecución de calicatas para caracterizar las condiciones del terreno, la realización de ensayos de penetración como parte de la investigación geotécnica del emplazamiento y la ejecución de catas y pruebas mediante hincado de pilotes para verificar la capacidad portante del suelo y recopilar información para el diseño de las futuras cimentaciones que deberán dar cabida a los distintos edificios que compongan el campus de almacenamiento de datos.

Fuentes de la compañía indicaron a este diario que este tipo de actuaciones "son habituales en cualquier proyecto de infraestructuras" y persiguen el objetivo de obtener "datos técnicos sobre las características del subsuelo". No constituyen por ahora el inicio de las obras de construcción del centro de datos, sino que forman parte de un procedimiento previo y necesario para la implantación del proyecto. Para la realización de estas pruebas se está utilizando maquinaria especializada y se han habilitado accesos temporales de entrada y salida al emplazamiento, lo que explica la actividad observada recientemente en el entorno de la parcela.

El proyecto de Villamayor de Gállego

Según figura en la documentación presentada en el PIGA, el campus de centros de datos se extenderá en una parcela de algo más de 130 hectáreas de extensión. Cuando comiencen las obras de construcción en la primera fase, se espera que puedan dar empleo a entre 1.000 y 2.000 personas, una cifra que bajará después en la etapa de explotación.

Por último, Microsoft cuenta con una capacidad de conexión de 50 megavatios en cada su campus de centros de datos (150 MW en total junto a los de Parque Venecia y La Muela), aunque su intención es poder ampliarla en futuras planificaciones energéticas. El consumo de agua previsto será de 10.000 metros cúbicos por año para cada uno de los campus de almacenamiento de datos.

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Según la documentación registrada en el PIGA, se realizarán tres edificios industriales de centros de datos, además de los edificios auxiliares y la urbanización interior por un presupuesto de ejecución de 1.068 millones de euros. La parcela en la que ya se están desarrollando esos trabajos técnicos de análisis del suelo (de 548.858,25 m2 de superficie) delimita al sur con el casco urbano de Villamayor de Gállego, al oeste con el nuevo sistema viario; al este, con el Camino de Puebla; y al norte, con parcelas de suelo rústico.