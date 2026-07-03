El segundo parque más grande de Zaragoza se convertirá en un bosque

El segundo parque más grande de Zaragoza dejará de ser un parque y se convertirá en un bosque tras el proyecto aprobado y presentado este viernes por el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López. Con más de 67 hectáreas, el Parque Lineal de Plaza pasará de ser un parque al uso y con un deficiente estado de conservación, a transformarse en un "parque-bosque" que revitalice todo el entorno del canal y fomente las zonas verdes de una de las principales plataformas logísticas del sur de Europa.

Aragón Plataforma Logística (APL) y la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de PLAZA han alcanzado un acuerdo estratégico para transformar el Parque Lineal en un modelo de parque-bosque de casi 680.000 metros cuadrados más sostenible, eficiente y adaptado a las necesidades de conservación a largo plazo. Este acuerdo, que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Administración de APL, supone un paso decisivo para garantizar el futuro del principal espacio verde de la plataforma logística, mejorando su sostenibilidad ambiental y asegurando una gestión más eficiente de los recursos. Es, también, el segundo parque más grande de Zaragoza, solo por detrás del Parque del Agua, que tiene 120 hectáreas, y es de mayor tamaño que el Parque Grande José Antonio Labordeta, con 40 hectáreas.

"El convenio establece un marco de colaboración mediante el cual APL financiará, con una aportación extraordinaria de 1,42 millones de euros, IVA excluido, las actuaciones necesarias para modernizar las infraestructuras del parque y facilitar que la Entidad Urbanística asuma de forma ordinaria su conservación y mantenimiento a partir del 1 de octubre de 2026", ha detallado el consejero de Logística y presidente de APL, Octavio López, tras la celebración del consejo de la sociedad pública. Este acuerdo permite a APL recuperar la inversión que va a hacer en cinco años y medio, ya que dejará de hacer frente a los costes de mantenimiento del parque.

Vista aérea de la recreación del Parque Lineal de Plaza. / Gobierno de Aragón

Más árboles, menos consumo

Las actuaciones previstas permitirán adaptar el parque a un modelo de menor consumo hídrico y energético, sustituyendo el actual sistema de riego por aspersión por un sistema de riego por goteo mucho más eficiente, renovando las infraestructuras hidráulicas y eléctricas, incorporando sistemas de automatización y eliminando instalaciones obsoletas.

"Además —ha apuntado Octavio López— se impulsará una evolución progresiva hacia un modelo de parque-bosque, con nuevas plantaciones de arbolado que favorecerán la biodiversidad y reducirán las necesidades de mantenimiento".

Este proyecto responde al compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad y la gestión responsable de los espacios públicos. La transformación permitirá reducir significativamente el consumo de agua, optimizar los costes de conservación y mejorar la resiliencia del parque frente a los efectos del cambio climático, garantizando al mismo tiempo un espacio verde de calidad para trabajadores, empresas y visitantes de PLAZA.

Vista aérea del Parque Lineal de Plaza. / Gobierno de Aragón

El acuerdo refuerza la colaboración institucional entre APL y la EUC, definiendo claramente las responsabilidades de cada entidad. Mientras APL asumirá la financiación de las obras de transformación, la EUC ejecutará las actuaciones y se hará cargo del mantenimiento ordinario del parque una vez finalizadas. Para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones, ambas entidades constituirán una comisión de seguimiento que supervisará el desarrollo del proyecto, el cumplimiento del calendario previsto y la adecuada aplicación de los recursos económicos.

Con esta iniciativa, APL y la EUC de PLAZA consolidan un modelo de colaboración que permite preservar el valor ambiental y paisajístico del Parque Lineal, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y asegurar la conservación de este espacio estratégico para la Plataforma Logística de Zaragoza durante las próximas décadas.

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"Plaza es la joya de la corona de la logística de Aragón, con importantes inversiones en marcha como el nuevo acceso por Puente Turiaso, con ampliaciones en estudio y otras ya en el horizonte a través del desarrollo logístico del Sector 90/1, pero, además, queremos que sea también un entorno amable y natural del que los propios trabajadores de la plataforma y los ciudadanos puedan disfrutar", ha concluido Octavio López.