Aragón tiene la carretera más peligrosa de toda España: "Hay un tramo con un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media"
Esta vía, que recorre las tres provincia aragonesas, suma el mayor número de puntos negros de toda España y uno de sus tramos es el tercero con mayor índice de víctimas por volumen de tráfico
Aragón acumula 22 puntos negros entre los 100 tramos más peligros en las carreteras españolas y, de ellos, prácticamente todos se localizan en una misma vía, la N-330. No es una anécdota. Esta carretera, que une Alicante con Francia a través de la comunidad aragonesa, es la que más zonas peligrosas presenta (26) de todo el país, según el informe elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) analizando el quinquenio 2020-2024 y que incluye un listado de 295 referencias a partir de datos el Ministerio de Transportes.
La práctica totalidad de los puntos kilométricos problemáticos en la N-330 se localizan en Aragón (25), especialmente en Zaragoza (16), aunque también en notable presencia en Huesca (8) y más testimonial en Teruel (1). En esta carretera nacional a su paso por la comunidad hubo 105 accidentes con heridos o fallecidos en esos cinco años, un tercio de ellos en carreteras con dos o más carriles por sentido.
"Hay un tramo que presenta un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media", expresaba hace unos meses a este diario Mario Arnaldo, presidente de AEA.
Se trata del punto kilométrico 476, en Cariñena, que es el tercer punto más peligroso de toda España con un índice de peligrosidad de 878, mientras que la media de las carreteras españolas es de 82, y solo superado por dos tramos de la N-632 en Asturias (1370'2).
Ese indicador de "peligrosidad" se define en el informe como un coeficiente calculado de acuerdo al número de accidentes con víctimas en un punto kilométrico y la cantidad de vehículos que utilizan cada día esa carretera (IPM).
El resto de tramos de esta vía marcados en rojo por AEA son los siguientes: en la provincia de Zaragoza, los kilómetros 474, 521, 529, 419, 517, 488, 455, 487, 528, 475, 472, 473, 522, 432 y 520; en Huesca, los kilómetros 551, 579, 574, 575, 582, 555, 561 y 635; y, en Teruel, el kilómetro 287.
Puntos negros clásicos
Las carreteras de Aragón aparece en ese listado en 50 ocasiones, la mayoría por primera vez en este informe de AEA en los últimos 8 años. Repiten 11 tramos de cinco carreteras: N-2, N-232, N-234, N-240 y N-330. "Habría que analizar lo que ocurre y las soluciones que se pueden dar", expresaba Arnaldo, que aludía a la diferente naturaleza que puede tener una potencial resolución. "A veces pasa por un reasfaltado o un refuerzo de la señalización, en otras ocasiones pasa por hacer una vía de circunvalación para disminuir la afluencia y desviar el tráfico", continuaba.
En este sentido, el presidente de AEA pone el ejemplo los kilómetros 487 y 488 de la N-330, donde cada día circulan más de 5.000 vehículos. Lo que sí tiene claro es que se debe aumentar el presupuesto destinado a la conservación de carreteras, teniendo en cuenta por ejemplo la erosión y deterioro que han podido sufrir este año a causa de las grandes lluvias que se han registrado. "Llamamos la atención en el déficit presupuestario que se ha dado en los últimos años y reclamamos un mayor esfuerzo inversor", incidía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Mudarse a una urbanización de lujo para convivir con un ruido 'insoportable' que ya le ha costado una multa de 20.000 euros a Telefónica
- Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
- Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: 'Hay que dar un paso atrás
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas
- El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses
- La lista negra de Hacienda en Aragón: sale una histórica morosa y sigue el eco de Agapito Iglesias