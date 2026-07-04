Aragón rebaja a nivel 0 el incendio de Leciñena, reabre la carretera A-129, pero pide a la población no acceder a la zona en una semana

El Gobierno de Aragón ha rebajado este sábado a nivel 0 el incendio forestal de Leciñena (Zaragoza), estabilizado desde la tarde del viernes tras afectar a un perímetro de 3.300 hectáreas, parte de la Sierra de Alcubierre, y ha pedido a la población que no acceda a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de vigilancia y remate, al menos durante una semana.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado a los medios, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que la principal decisión adoptada ha sido rebajar el nivel de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios (Procinfo), por lo que la gestión del incendio pasa a depender de la Dirección General de Gestión Forestal hasta que pueda darse por extinguido. "Aún quedan bastantes días para ello", ha precisado.

Ha informado de que durante la jornada trabajan cinco brigadas del servicio de extinción del Gobierno de Aragón Infoar para localizar y extinguir posibles puntos calientes o pequeños rebrotes que pudieran producirse por efecto del viento o las altas temperaturas, mientras continúan las tareas de vigilancia sobre el terreno.

Respecto a las condiciones meteorológicas, Bermúdez de Castro ha señalado que la disminución del viento favorecerá la evolución del incendio, aunque ha advertido de que el aumento de las temperaturas y el descenso de la humedad complicarán las labores.

Además, ha avanzado que la próxima semana se espera una "potente ola de calor", con temperaturas de hasta 42 o 43 grados en la Ribera y posibles avisos naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología en distintos puntos de Aragón.

La carretera A-129, reabierta

El consejero también ha destacado la reapertura de la carretera A-129, aunque ha recordado que sigue vigente una orden para impedir el acceso a varios caminos y pistas del entorno del incendio, entre ellos el acceso al refugio de Pajarera, la pista entre Sariñena y Torralba de Aragón, el acceso a San Simón, el cruce de una casa rural situada al sur del perímetro y la pista de acceso a las antenas.

Ha pedido al ciudadanía que espere "una semana" o "10 días" antes de visitar la Sierra de Alcubierre, ya que continúan trabajando brigadas, autobombas y maquinaria pesada, por lo que acceder a la zona supone un riesgo.

En relación con los incendios registrados en las últimas semanas, Bermúdez de Castro ha reconocido que Aragón ha atravesado un periodo "complejo" y ha apelado a la prudencia. Ha recordado que cualquier actividad que genere una chispa puede originar un incendio y ha insistido en extremar las precauciones ante las elevadas temperaturas y la baja humedad previstas para los próximos días.