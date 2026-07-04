¿Cuál es el destino favorito de los aragoneses para comprar su segunda residencia?

La crisis de la vivienda en la que vive de forma estructural España no quita del todo el sueño a los ciudadanos aragoneses de comprar una segunda vivienda. La intención de un destino fijo para las vacaciones, bien lejos de la comunidad autónoma o bien dentro de las fronteras de Aragón, sigue siendo una aspiración en un mercado que mantiene los objetivos históricos. Las provincias cercanas al Mediterráneo sigue siendo la referencia para los compradores aragoneses que quieren un alojamiento propio cerca de la playa, con Castellón, Tarragona o Valencia como las provincias que lideran la clasificación de territorios más apetecibles.

Los registros de 2025, el último con los datos al completo en la base informativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, destacan a esas tres provincias como las primeras. Hasta 389 aragoneses compraron una casa en Castellón a lo largo de 2025, por los 338 que encontraron un nuevo alojamiento propio en Tarragona y los 96 que lo hicieron en Valencia. Madrid, con 92 pisos, y Lérida, con 91, completan los cinco puestos principales de la clasificación.

La tendencia es evidente si se viaja un curso atrás en el tiempo, con el ranking exactamente en las mismas posiciones, pero con variaciones en cantidad de compraventas. En 2024, hasta 456 aragoneses completaron la compra de una vivienda en la provincia de Castellón. Menos lo hicieron en Tarragona, ya que fueron 280 los ciudadanos de la comunidad autónoma que se hicieron con una vivienda en la provincia. Valencia fue destino de 30 vecinos aragoneses más que en 2025, alcanzando las 126 compraventas por parte de aragoneses. Madrid fue el objetivo conquistado por 101 ciudadanos, por los 62 que llegaron a Lérida.

Paseo marítimo de Salou / AYUNTAMIENTO DE SALOU

Para el presente 2026 no hay datos más allá del primer trimestre, pero los objetivos de los aragoneses no cambian en este año que ya supera su ecuador. Sí que ha adelantado Tarragona a Castellón, con 67 viviendas compradas este año por las 53 que se registran en Castellón. Valencia se aferra al tercer puesto, con 24 casas vendidas a ciudadanos de la comunidad autónoma. Madrid también sigue en el cuarto puesto, con 21 pisos. Y la única sorpresa, por ahora, es Soria, donde se han comprado en el primer trimestre del año 14 pisos.

Más pasos hacia detrás en el tiempo arrojan datos que fluctuan y definen el momento económico que atravesaba la comunidad, y el país, en los últimos 20 años. Los datos del Ministerio de Transportes llegan hasta 2007, poco antes de que la crisis hiciera saltar por los aires la economía mundial con el hundimiento de varios bancos internacionales. Los efectos, a España, tardarían en llegar.

En total, los aragoneses compraron en aquel 2007 hasta 22.764 viviendas, una cifra que nunca se ha llegado a alcanzar. El dato más cercano se registró, precisamente, en 2025, con hasta 19.069 compras. Sí que ha bajado en estos veinte años la adquisición de viviendas fuera de Aragón, ya que en el lejano 2007 fueron 2.863 casas, hasta el 12,6% de todas las adquisiciones, y el ejercicio pasado se quedaron en 1.673 domicilios, el 8,8% de todas las compras suscritas durante el año.

Según los datos del ministerio, 2013 fue el año en que, porcentualmente, más viviendas fuera de Aragón compraron los residentes en la comunidad autónoma. Un 14,2%, que eran 1.050 casas. El mismo 2013 fue el peor año de la serie histórica, con apenas 7.387 viviendas compradas.

El 9% de las compras, fuera de Aragón

La compra de viviendas fuera de la comunidad autónoma supone en torno al 10% de las casas que los ciudadanos aragoneses realizan cada año. En 2024, los vecinos de la comunidad autónoma participaron en operaciones de compra de 17.755 viviendas. De todas ellas, 1.635 casas se encontraban fuera de las fronteras de Aragón, lo que supone un 9,2% del total.

La firma de compras aceleró en 2025, ya que hasta 19.069 ciudadanos aragoneses suscribieron adquisiciones de pisos o viviendas a lo largo de todo el año. El número de compras fuera de Aragón fue muy similar al del anterior ejercicio, registrándose 1.673 casas adquiridas lejos de las fronteras de Zaragoza, Huesca o Teruel. En total, un 8,8% que estabiliza la estadística en torno a ese 9%.

La localidad castellonense de Vinaroz se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los aragoneses. | SERVICIO ESPECIAL / EL PERIÓDICO

Los datos para el primer trimestre de 2026 no destacan por aportar sorpresas a una tendencia del mercado que parece más que evidente. En los primeros tres meses del año hasta 4.225 operaciones de compra fueron suscritas por ciudadanos aragoneses. De ellas, 322 tuvieron como destino una casa fuera de la comunidad autónoma. Un 7,6% que baja la tendencia, principalmente, por los ciudadanos de Zaragoza, ya que en Huesca (8,4%) y Teruel (9,3%) el registro sigue muy cerca de la media que la comunidad autónoma ha venido resultando en los últimos años.

El porcentaje total de compras fuera de la comunidad autónoma está estabilizada en el 9%. E igual de estabilizado está, en los últimos 20 años, el top 5 de destinos elegidos por los aragoneses para comprar su segunda residencia.

En Castellón se adquirió una de cada cuatro viviendas comprada fuera de las fronteras aragonesas. El registro es de 7.221 casas desde 2007, inicio de la serie histórica. En segundo lugar, Tarragona (5.650 casas, 19,8%) y el podio lo completa Valencia (2.349 domicilios, 8,2%). Madrid, con 1.689 casas adquiridas en los últimos 20 años, y Alicante, con 1.021, en el mismo espacio de tiempo, afianzan un quinteto inamovible.

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Este top 5 registra 17.930 viviendas compradas por aragoneses entre 2007 y 2025, lo que supone el 62,7% de las casas que los ciudadanos de Aragón compraron fuera de la comunidad autónoma.