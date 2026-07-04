Altas temperaturas
El calor pone este domingo a la Ribera del Ebro en aviso naranja: se esperan temperaturas de hasta 39 grados
Aragón se prepara para un fin de semana de calor extremo, con la alerta naranja extendiéndose el lunes a Huesca y Zaragoza y máximas de hasta 41 grados
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este domingo la alerta naranja por calor en la Ribera del Ebro, mientras que el resto de la Comunidad Autónoma de Aragón permanecerá en nivel amarillo, salvo la zona de Gúdar-Maestrazgo.
Para este domingo, entre las 13.00 y las 21.00 horas, se esperan temperaturas de hasta 39 grados en la Ribera del Ebro, de 38 en Cinco Villas, Bajo Aragón y sur de Huesca, de 37 en la Ibérica y el centro de Huesca y de 36 en el Pirineo y Albarracín-Jiloca.
El lunes la alerta naranja se extenderá a toda la provincia de Huesca y Zaragoza y al Bajo Aragón mientras que el resto de Aragón permanecerá en nivel amarillo. En la jornada del lunes los termómetros podrán alcanzar los 41 grados en la Ribera del Ebro, los 40 en Cinco Villas, Ibérica y Bajo Aragón, los 39 en el centro y sur de Huesca, los 38 en los valles del Pirineo, los 37 en Albarracín-Jiloca y los 36 en Gúdar-Maestrazgo.
Este sábado hay nivel amarillo por temperaturas de hasta 36 grados en el Pirineo, centro y sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro.
Para combatir los estragos del calor se recomienda beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed, evitando bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar; permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en las horas centrales del día, así como mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.
Protección Civil recuerda la necesidad de extremar la precaución y tener en cuenta los siguientes consejos de autoprotección ante las altas temperaturas:
Prevención y protección
- En casa, cierra persianas y ventanas durante el día. Ventila por la noche.
- Evita la exposición al sol y el ejercicio en las horas más calurosas.
- Bebe agua con frecuencia y evita comidas pesadas y alcohol.
- Usa ropa ligera, protege tu cabeza y aplica crema solar (FSP > 30).
- Si tomas medicación, consulta con tu médico cuánta agua debes beber.
Cuida de los más vulnerables
- Si te sientes cansado o mareado, detén la actividad y busca sombra o un lugar fresco.
- No dejes a niños, mayores o animales dentro de un coche cerrado.
- Vigila a niños y personas mayores. Anímales a beber agua, aunque no tengan sed, y observa posibles signos de deshidratación.
- Evita que los niños jueguen o hagan ejercicio al sol durante las horas de más calor.
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