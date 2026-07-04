Carolina Galán, la vecina de Boltaña que ha viajado a la zona cero del terremoto en Venezuela: "Mi motivación era localizar vidas bajo los escombros"

Venezuela sigue llorando más de una semana después de una de las tragedias más grandes y recientes de la historia del país. La cifra de fallecidos ya supera los 2.500, la ayuda internacional acude sin cesar y Aragón no es una excepción. Una vecina de Boltaña ha ido junto a su perro a ayudar en Venezuela tras los terremotos sucedidos este pasado 24 de junio. Se trata de Carolina Galán, de 42 años, que junto a 'Perro', mascota que lleva entrenando desde que tenía un mes, se han movilizado hasta La Guaira, una de las zonas afectadas por el seísmo, para colaborar con las labores de búsqueda.

Carolina forma parte de la ESDP, la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros; y del ERICAM, el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid. En ambos equipos se dedica a ser guía canino. Su compañero Perro es un miembro más de su familia, como ella misma afirma: "Vive en casa con mi marido, mis hijos y nuestros otros dos perros, es uno más".

Carolina comenta también que activaron a su unidad del ERICAM a través de la ESDP, y que fue así como viajó a Venezuela. Dice también que "el día allí es ir a contrarreloj constantemente" y que el apoyo de sus compañeros fue muy importante para aguantar. Además de equipos privados y distintos colectivos, menciona también la presencia de unos 45 equipos INSARAG, que son grupos especializados en búsqueda y rescate urbano, de todo el mundo.

Carolina Galán y Perro en los restos del terremoto / Servicio Especial

Pone en valor la labor de su acompañante canino, Perro: "Esta ha sido nuestra primera misión y hemos hecho un gran trabajo. Perro no solo encuentra vida con su olfato, sino que, al mismo tiempo, también puede afirmarme cuando ya no queda vida bajo los escombros. Es algo imprescindible para que puedan empezar con las tareas de desescombrar, recuperar fallecidos y poder empezar de cero lo antes posible".

Menciona también el recuerdo que más la marcó de toda la estancia: "Estábamos acampados en una cancha de baloncesto y, al volver de trabajar, había unos niños pequeños jugando al parchís. A mí siempre me ha encantado. Les pedí jugar y pude compartir ese momento con ellos. Cada vez que me comían una ficha, se reían a carcajadas", relata la mujer, quien ya ha puesto fin a un viaje cuya motivación estaba más que clara: "Encontrar vida bajo los escombros".

La situación en Venezuela

Los terremotos del 24 de junio ocurrieron en el norte de Venezuela, teniendo el epicentro en San Felipe y Yumare, en el estado de Yaracuy; y en Montalbán, en el estado de Carabobo. El primer terremoto ocurrió a las 18:04 (hora local) a más de 20 kilómetros de la ciudad de San Felipe con una magnitud de 7.2. El segundo, por otra parte, tuvo lugar a casi 30 kilómetros de Yumare y Montalbán 39 segundos después; tuvo una magnitud de 7.5.

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Hasta este momento, hay más de 2.500 fallecidos, más de 5000 heridos y 15000 desplazados, aunque estas cifras no son finales, ya que las labores de búsqueda no han terminado. Además de los daños a personas, más de 700 edificios se han destruido en los seísmos. También se han visto afectadas las distintas redes de transporte, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaíra.