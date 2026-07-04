La poza más bonita de España está en la frontera de Aragón con Castilla La Mancha: tiene una preciosa cascada de agua cristalina

Con la llegada del calor y las altas temperaturas, la gente busca refugiarse en zonas de montaña en entornos con agua y sombra. Durante la temporada estival, los espacios rodeados de naturaleza se convierten en auténticos aliados para combatir las olas de calor. Algunas de las zonas más visitadas en Aragón son: pozas, piscinas o playas controladas.

Las cascadas son saltos de agua que provienen del fuerte desnivel de los ríos, dando lugar a uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza. La cascada más famosa de Huesca es la Cola de Caballo en el corazón del Parque Nacional de Ordesa. Mientras, en Zaragoza, está la cascada de La Caprichosa en el Monasterio de Piedra y la del Molino de San Pedro es sin duda la más popular de Teruel. Todos ellos, son un enclave ideal para una escapada de verano y para hacer frente a las altas temperaturas.

PARQUE DE ORDESA / Pixabay

Un salto de agua de 10 metros

Una de las joyas naturales más espectaculares de España es la Cascada del Molino de San Pedro, ubicada en Teruel, se encuentra en el límite de la frontera entre Aragón y Castilla-La Mancha. Esta cascada es un salto de agua de 10 metros junto al antiguo Molino de San Pedro, que forma una poza verdosa y unas aguas cristalinas formada por el río Cabriel en la que te podrás bañar. La cascada se encuentra en el municipio de El Vallecillo que, con apenas 40 habitantes, destaca por su tranquilidad y su naturaleza, repleta de agua. El molino está junto a la cascada que da nombre al paraje.

La cascada es accesible para llegar en coche por carretera, poco antes de llegar al muncipio de El Vallecillo. Para los amantes del senderismo, existe una ruta por donde se puede acceder a pie desde este pequeño pueblo turolense: el sendero de Los Ojos de Cabriel. Esta caminata de 8,3 kilómetros (ida y vuelta), sin apenas desnivel permite disfrutar del entorno con tranquilidad.

Otras rutas senderistas de interés

En los arededores de la cascada se pueden encontrar otras rutas de interés. Además de la ruta de los Ojos del Cabriel, una buena elección es visitar la Cascada de la Herrería, un salto de agua menos conocido que el anterior, pero con un encanto similar. Otro atractivo natural destacado de esta zona es la Cueva de la Obriga, con una longitud de 2.800 metros, considerada la más larga de la provincia. Esta cavidad es un lugar de referencia para los amantes del espeleobuceo, ya que para explorarla es necesario atravesar dos largos sifones sumergidos con escafandras y bombonas de oxígeno.

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