Declarado un incendio forestal en la localidad oscense de Loporzano que moviliza un amplio operativo de extinción

Esta tarde de sábado se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Loporzano (Hoya de Huesca). Ha sido sobre las 16.20 horas, según ha informado el Gobierno de Aragón. Nada más detectarse el foco, se ha activado el operativo INFOAR, que ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de contener el avance de las llamas. En las labores de extinción participan varias brigadas helitransportadas con helicópteros procedentes de Brea, Ejea, Bailo, Boltaña y Alcorisa.

Asimismo, se han movilizado cinco brigadas terrestres y cinco autobombas para reforzar los trabajos sobre el terreno y se ha procedido a activar el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 1, Nivel 1 para tratar de contener el avance de las llamas. Por el momento se ha cortado la HU-V-3302 desde Barluenga a San Julián de Banzo.

Incendio de Loporzano, este sábado por la tarde. / INFOAR

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia, además de un avión FOCA y dos aviones anfibios ligeros para apoyar las tareas de extinción desde el aire.

El objetivo del dispositivo es frenar el avance del fuego lo antes posible y evitar que las llamas se propaguen a otras zonas. Por el momento, no han trascendido las causas del incendio ni se ha informado de posibles afecciones a personas o bienes. En pueblos cercanos como Quicena los propios agricultores se han organizado para tratar de evitar la propagación de las llamas, según explica el alcalde de la localidad, Rafael Blasco. Por el momento no se esperan afecciones a los municipios aunque el frente se encuentra cerca de la sierra de Guara, de gran valor natural y paisajístico.

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Un segundo incendio

Por otra parte, cerca de Huesca capital se ha declarado otro incendio en la zona de Loma Verde. Al parecer, las llamas han afectado a una superficie agrícola en la que están trabajando varios efectivos para evitar que se propague hacia un polígono industrial cercano.