Dos de los destinos favoritos de los aragoneses en verano acogen conciertos gratuitos de Álvaro de Luna, Leire Martínez y Depol

Muchos aragoneses han comenzado ya a disfrutar de sus vacaciones de verano en diferentes destinos fuera de la comunidad. La costa mediterránea es uno de los lugares preferidos para tomarse unos días de descanso, gracias a su combinación de sol, playa, ocio y gastronomía.

Muchas localidades costeras de nuestro país amplían su oferta turística que va más allá del clásico sol y playa, sumando también diferentes propuestas culturales, actividades en familia y una exquisita gastronomía.

La música, uno de los grandes atractivos del verano

Los festivales de música son uno de los grandes alicientes para completar unas vacaciones estivales. El Arenal Sound de Burriana o el FIB y el Rototom Sunsplah, ambos en Benicassim, son dos de las propuestas más consolidadas en la provincia de Castellón, y atraen cada año a miles de asistentes dispuestos a disfrutar de sus playas de aguas cristalinas, su ambiente, y artistas y bandas internacionales del máximo nivel.

Asistentes al Festival Internacional de Benicassim. / EL PERIÓDICO

A ello se suma las programaciones impulsadas por muchos ayuntamientos y entidades durante el verano, con numerosos festivales de música, teatro y otras artes escénicas. También muchos artistas eligen localidades de playa como paradas de sus giras veraniegas, aprovechando los desplazamientos de población de las grandes ciudades a la costa.

En los últimos años se ha consolidado también la propuesta estival de la emisora de Los 40 Principales, Los 40 Summer Live, una gira gratuita que este 2026 volverá a recorrer distintas ciudades de todo el país con la presencia de los artistas más destacados del momento.

Cartel de Los 40 Summer Live 2026. / LOS 40 PRINCIPALES

Dos destinos muy visitados por los aragoneses

Este año, la gira se celebrará del 9 de julio al 7 de agosto y llegará a 22 ciudades de toda la geografía española, donde se celebrarán otros tantos conciertos. Entre ellas se encuentran dos de las localidades favoritas de los aragoneses para pasar sus vacaciones: Salou y Peñíscola.

Peñíscola destaca por su espectacular ciudadela medieval sobre el mar y coronada por el castillo templario del Papa Luna, sus extensas playas de arena y sus encantadoras calles blancas de pescadores, que han cautivado a cientos de aragoneses.

Peñíscola es uno de los pueblos más bonitos de España y puede presumir de una amplia programación estival. / Servicio Especial

En esta localidad de la provincia de Castellón, la cita con Los 40 Summer Live tendrá lugar el 25 de julio, en el escenario de Playa Sur, en la avenida Akra Leuka. Allí actuarán Ruslana, Vicco, Enol, Chema Rivas, Pikete, Volavent y Michael Foster, con Óscar Martínez a los platos

Dos días más tarde, el 27 de julio, la gira recalará en Salou, conocida popularmente como la ‘playa de los zaragozanos’. Quienes veraneen en la localidad de la costa tarraconense podrá disfrutar de una noche de música en la plaza de las Comunidades Autónomas con las actuaciones de Álvaro Luna, Leire Martínez, Marlon, Depol, Vicco, Lola Tuduri, Daniela Blasco y Pikete, con David Álvarez como dj.

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Tamién en Salou, se celebra los días 17 y 18 de julio el Festiuet 2026 con un cartel del máximo nivel que incluye a la propia Leire Martínez, Juan Magan o La Pegatina, entre otras propuestas.