Muere el alcalde de Badules (Campo de Daroca), Juan Carlos Herrero: "Se nos va demasiado joven"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comunicado el fallecimiento en el día de hoy del alcalde de la localidad de Badules, Juan Carlos Herrero.

A través de un mensaje institucional, el presidente autonómico ha destacado la trayectoria del primer edil, de quien ha señalado su dedicación infatigable en el trabajo por sus vecinos. "Se nos va demasiado joven", ha escrito.

Asimismo, ha transmitido las condolencias en nombre del Partido Popular de Aragón, formación a la que pertenecía el regidor, manifestando el luto de la organización ante esta pérdida y expresando sus deseos de que descanse en paz.

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Badules es una localidad de la comarca del Campo de Daroca con una población de 70 vecinos.