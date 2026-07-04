La única autopista autonómica cumple 18 años: así es la que pudo haber sido el origen del Quinto Cinturón de Zaragoza

La historia de la primera autopista autonómica (y única por el momento) es el relato de un gran fiasco de la planificación infraestructural y económica de la comunidad autónoma. Concebida en una época de expansión económica, cumple dieciocho años como único vestigio de una gran carretera que rodearía Zaragoza por el sur, evitando pasar por la capital para recorrer el camino entre Madrid y Barcelona uniendo El Burgo de Ebro con La Muela. Eso supondría un espaldarazo a los polígonos industriales de la zona baja del Ebro.

La Z-50, que se uniría con la Ronda Norte, fue un compromiso electoral de Marcelino Iglesias. Confíaba en lograr el apoyo del Ministerio de Fomento y hubiera atravesado los parajes en los que en la actualidad se han soltado los primeros linces ibéricos entre la Cartuja Baja y Torrecilla de Valmadrid. Sin embargo, solo se pudo poner en marcha un tramo incial para el que se esperaban más de 12.000 trayectos diarios, una cifra muy lejos de la que logra en la actualidad, ya convertida en una vía convencional tras haberse rescindido el contrato de explotación.

Los planes iniciales explicaban que si el trazado se completaba se hubiera podido rodear Zaragoza por un anillo de cien kilómetros que reduciría en casi veinte minutos los desplazamientos en cualquier dirección.

Finalmente lo único que queda de aquel gran proyecto es la unión entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro, inaugurada el 4 de julio de 2008, que tiene apenas 5,3 kilómetros de longitud y para financiarla sin computar deuda pública directa, el Gobierno de Aragón recurrió a la fórmula del peaje en la sombra: una empresa privada construía la carretera y el Ejecutivo autonómico le pagaría un canon anual durante 30 años (hasta 2036 pero abandonado en 2017) basado en el número de vehículos que la utilizasen. La adjudicación recayó en Puente del Ebro, una UTE formada al 50% por Acciona y al 25% por Arascon y por Brues y Fernández.

Este proyecto se activó en septiembre del 2000, cuando se dio la orden de contratación del estudio informativo. En noviembre del 2003 se adjudicó la redacción del proyecto, que terminó en febrero del 2005. A finales de ese año se cerró el proceso de adjudicación de los trabajos, que empezaron en verano del 2006.

Debido a los informes hinchados en los que se calculaban unos usos que finalmente no fueron reales, el Ejecutivo autonómico acabó pagando 40 millones de euros a los bancos que financiaron la obra por su responsabilidad patrimonial. Con este rescate, la carretera pasó a integrarse en la red autonómica de la DGA de la que ahora forma parte.

Riada

Por si el agujero financiero fuera poco, la infraestructura sufrió un revés catastrófico en la primavera de 2015. Una riada extraordinaria del río Ebro golpeó con fuerza la zona y el trazado de la autopista que debía aguantar las aguas acabó destruido, provocando su hundimiento. Los informes técnicos del Gobierno de Aragón determinaron que la concesionaria (Acciona) había incumplido las condiciones del contrato original en la correcta cimentación y construcción de los sistemas de protección frente a avenidas.

Por ese motivo, en medio del enfrentamiento judicial por la quiebra del trazado, el Ejecutivo autonómico tuvo que firmar un contrato de emergencia a finales de 2015 por un valor de 2,3 millones de euros adicionales para reconstruir los accesos destrozados, que ese año marcaron todavía un mínimo de usuarios.

Más desconocido es el proyecto para una segunda autopista aragonesa que en los años previos a la Expo y el estallido de la burbuja inmobiliaria pretendía dinamizar las comunicaciones entre el Levante y el Cantábrico. La ARA-2 que hubiera discurrido por las Cinco Villas desde la zona sur de Zaragoza tenía como objetivo unir Cariñena y Mallén. Como la anterior, Habría estado financiada con el sistema de peaje en la sombra durante un periodo de 25 años. Sin embargo, el fallo con las previsiones en los kilómetros de la fase incial del Quinto Cinturón acabaron con el proyecto.