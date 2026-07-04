ARTE SACRO
Villanueva de Sijena pide identificar a los autores del informe de riesgos del MNAC
El abogado del ayuntamiento exige licencia municipal y autorización de Patrimonio para cualquier actuación sobre las pinturas profanas del cenobio monegrino
El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) identifique a los autores del informe sobre los riesgos del traslado de las pinturas murales de la sala capitular al monasterio y ha reclamado además que cualquier actuación sobre las pinturas profanas cuente previamente con licencia municipal y la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.
A través de un escrito presentado por su abogado, Jorge Español, al Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Huesca, el consistorio pide que el MNAC informe de quiénes han elaborado el documento de evaluación de riesgos, así como de su cargo y currículo profesional, al entender que sus técnicos deben poder interrogar a los responsables del informe.
El consistorio sostiene que se reserva la posibilidad de exigir las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse y califica el documento de "endeble", además de considerar que transmite un "interesado catastrofismo" que, a su juicio, le resta credibilidad. El requerimiento recuerda que expertos como Gianluigi Colalucci y las peritos del MNAC Mireia Mestre y Rosa Gasol defendieron durante el procedimiento judicial que el traslado de las pinturas era posible, por lo que afirma que no tolerará "informes tan capciosos y desafiantes".
El escrito responde al documento de evaluación de riesgos hecho público por el MNAC el pasado 1 de julio, que señalaba que las pinturas son especialmente sensibles por tratarse de restos que resultaron afectados por el incendio sufrido durante la guerra civil al tiempo que el museo advertía además de que era un análisis "incompleto" al no disponer todavía de toda la información sobre el plan de desmontaje, transporte e instalación previsto por las instituciones aragonesas
Por otra parte, el ayuntamiento también ha solicitado a mismo juzgado que requiera a la comunidad propietaria del monasterio de Sijena para que solicite la correspondiente licencia municipal antes de iniciar el desmontaje, embalaje y reinstalación en el cenobio de las pinturas profanas.
El consistorio argumenta que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural integrado en el patrimonio cultural aragonés, las actuaciones previstas están sujetas a la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, que exige la autorización previa de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y la posterior licencia municipal. Asimismo, solicita que las comunicaciones entre el Gobierno de Aragón y el MNAC durante la ejecución de la sentencia también le sean trasladadas.
- El segundo parque más grande de Zaragoza se convertirá en un bosque
- Mudarse a una urbanización de lujo para convivir con un ruido 'insoportable' que ya le ha costado una multa de 20.000 euros a Telefónica
- Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
- Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: 'Hay que dar un paso atrás
- La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas
- El parque centenario de Zaragoza que se reformará en 2027 con una inversión de 1,7 millones de euros
- Ni Salou ni Peñíscola: las dos playas visitadas por miles de aragoneses cada verano con bandera negra por contaminación y mala gestión
- El pueblo de las brujas de Aragón se prepara para su gran día: espectáculos, magia y tradición este sábado