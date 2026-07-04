Villanueva de Sijena pide identificar a los autores del informe de riesgos del MNAC

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) identifique a los autores del informe sobre los riesgos del traslado de las pinturas murales de la sala capitular al monasterio y ha reclamado además que cualquier actuación sobre las pinturas profanas cuente previamente con licencia municipal y la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.

A través de un escrito presentado por su abogado, Jorge Español, al Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Huesca, el consistorio pide que el MNAC informe de quiénes han elaborado el documento de evaluación de riesgos, así como de su cargo y currículo profesional, al entender que sus técnicos deben poder interrogar a los responsables del informe.

El consistorio sostiene que se reserva la posibilidad de exigir las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse y califica el documento de "endeble", además de considerar que transmite un "interesado catastrofismo" que, a su juicio, le resta credibilidad. El requerimiento recuerda que expertos como Gianluigi Colalucci y las peritos del MNAC Mireia Mestre y Rosa Gasol defendieron durante el procedimiento judicial que el traslado de las pinturas era posible, por lo que afirma que no tolerará "informes tan capciosos y desafiantes".

El escrito responde al documento de evaluación de riesgos hecho público por el MNAC el pasado 1 de julio, que señalaba que las pinturas son especialmente sensibles por tratarse de restos que resultaron afectados por el incendio sufrido durante la guerra civil al tiempo que el museo advertía además de que era un análisis "incompleto" al no disponer todavía de toda la información sobre el plan de desmontaje, transporte e instalación previsto por las instituciones aragonesas

Por otra parte, el ayuntamiento también ha solicitado a mismo juzgado que requiera a la comunidad propietaria del monasterio de Sijena para que solicite la correspondiente licencia municipal antes de iniciar el desmontaje, embalaje y reinstalación en el cenobio de las pinturas profanas.

El consistorio argumenta que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural integrado en el patrimonio cultural aragonés, las actuaciones previstas están sujetas a la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, que exige la autorización previa de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y la posterior licencia municipal. Asimismo, solicita que las comunicaciones entre el Gobierno de Aragón y el MNAC durante la ejecución de la sentencia también le sean trasladadas.