Alarma por un fraude telefónico en Huesca: la Cámara de Comercio advierte de que están usando su nombre para lograr información

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca ha alertado a empresas, comercios y trabajadores autónomos sobre un posible intento de fraude telefónico en el que personas desconocidas utilizan de forma indebida el nombre de la institución para tratar de obtener información de carácter personal o bancario.

Según ha informado la entidad, varios establecimientos de la capital oscense han comunicado haber recibido llamadas de individuos que se identifican como supuestos empleados de la Cámara de Comercio.

Durante la conversación, los interlocutores aseguran que existe un paquete enviado a través de una empresa de transporte pendiente de entrega y explican que, para poder recibirlo, es necesario facilitar un código que llegará mediante un mensaje al teléfono móvil del destinatario.

La institución ha aclarado que no es la autora de estas llamadas ni mantiene ninguna campaña de comunicación de estas características, por lo que ha pedido a quienes reciban este tipo de contactos que actúen con la máxima precaución.

Asimismo, ha advertido de que el objetivo de estas prácticas sería obtener de forma fraudulenta datos personales, bancarios o códigos de verificación que podrían utilizarse posteriormente para acceder a cuentas o realizar operaciones sin autorización.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Huesca recomienda no facilitar información personal ni responder a los mensajes recibidos si existen dudas sobre su autenticidad y recuerda la importancia de verificar siempre la identidad de quien realiza este tipo de comunicaciones antes de compartir cualquier dato.