David Suelves, alcalde de Loporzano, tras una larga noche contra el fuego: “Había vecinos que no se querían ir, aquí tienen su vida"

El alcalde de Loporzano, David Suelves, ha reconocido que las últimas horas han sido las más complicadas desde que comenzó el incendio. "Han sido muy críticas, muy preocupantes y, sinceramente, nos ha pillado a todos por sorpresa lo que ha pasado esta noche", ha asegurado.

Según ha explicado, a última hora del sábado la situación invitaba relativamente al optimismo. "Parecía que el incendio no estaba controlado, pero sí daba señales de que podía estar medio controlado. Creíamos que durante la noche se podía contener". Sin embargo, la evolución del fuego dio un giro inesperado. "De madrugada se ha precipitado todo. El viento iba hacia el este y pensábamos que la situación estaba bastante encauzada, pero hubo un cambio de viento y el fuego bajó en paralelo por donde ya había subido hasta llegar a la pirotecnia de San Julián de Banzo. Casi se quema, pero gracias a Dios no".

Ese cambio de comportamiento del incendio obligó también a evacuar varios núcleos de población del municipio. Suelves ha explicado que no fue una decisión fácil y que muchos vecinos se resistían a abandonar sus casas. "Había muchas personas que no se querían ir porque allí tienen toda su vida. A base de insistir conseguimos que todo el mundo saliera". Entre los evacuados, ha precisado, había una mujer con movilidad reducida que tuvo que ser trasladada en ambulancia.

El alcalde ha confirmado que todas las personas desalojadas han sido ya realojadas. "La mayoría tiene una segunda vivienda o familiares donde quedarse y a quienes no tenían alternativa se les ha alojado en un hostal".

A pesar de ello, ha admitido que el impacto emocional es enorme. "Creo que todavía lo estamos asimilando. Esto lo entenderemos dentro de unos días. Ahora mismo estamos todos un poco en shock". Suelves ha resumido la situación vivida desde que comenzó el incendio en cuatro palabras: "Miedo, pena, tristeza e impotencia. Es un conjunto de sensaciones todas malas y muy difíciles de controlar".