Hacienda reúne este lunes a las comunidades para fijar la senda de estabilidad y tratar de avanzar en los presupuestos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, preside este lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los presupuestos generales del estado del próximo año. A pesar de otros plantes previos, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bemúdez de Castro, tiene prevista su asistencia.

La nueva cita llega después de que el Ejecutivo estatal haya presentado el cuadro macroeconómico de base de los presupuestos, que conlleva una mejora de proyecciones para el crecimiento de la economía española, el siguiente paso de la tramitación de las cuentas públicas es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Tras esto, el Gobierno de España podría aprobar al día siguiente, en su reunión del Consejo de Ministros del martes, tanto el límite de gasto no financiero (el llamado techo de gasto) como los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes para su votación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La previsión es que Congreso de los Diputados vote en el pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

En caso de que se rechacen ese día, como ya ha ocurrido otras veces en la legislatura, se prevé una segunda votación en un pleno el día 23 de julio. Tanto el pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

Pedro Sánchez ya ha intentado esta legislatura aprobar los objetivos de estabilidad de anteriores ejercicios presupuestarios, pero ha fracasado varias veces, la última en diciembre de 2025 cuando el Ejecutivo pretendía tramitar las cuentas de este mismo año. En esa ocasión, el Gobierno planteó una senda fiscal que pasaba por reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028 que fueron rechazadas por comunidades como Aragón.

Por subsectores, se fijó un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2029 (el mismo que el planteado el año pasado), al tiempo que se marcó la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos.

El fracaso de los objetivos en las Cortes Generales no implica que Sánchez no prosiga con la presentación de los presupuestos, pues consiguió el respaldo de la Abogacía del Estado para presentar otra base de reparto de déficit que no tiene que someterse al control parlamentario, en concreto el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea.

La intención de Hacienda es convocar otro Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del mes de agosto, como paso previo a la aprobación del nuevo modelo de financiación por parte el Consejo de Ministros y su tramitación por parte de las Cortes Generales. En este caso, las comunidades autónomas, especialmente Aragón, han mostrado su completo desacuerdo con el reparto previsto por favorecer a Cataluña.