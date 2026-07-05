Un helicóptero de extinción de incendios sufre un accidente durante un operativo en Loporzano
La aeronave sufrió el incidente mientras cargaba agua en el embalse de Montearagón
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Un helicóptero ligero de la base de Boltaña ha sufrido un incidente mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal de Loporzano. El accidente se ha producido durante una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón.
La piloto ha logrado salir de la aeronave por sus propios medios y ha resultado ilesa. Tras el incidente, ha sido evacuada a la base de Boltaña, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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