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EDUCACIÓN

El instituto Bajo Aragón de Alcañiz acuerda con Ford impulsar la FP en automoción eléctrica

El centro educativo de Alcañiz recibe un Ford Explorer 100% eléctrico para la formación de futuros profesionales del sector del motor

El CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz acuerda con Ford España impulsar la formación en automoción eléctrica

El CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz acuerda con Ford España impulsar la formación en automoción eléctrica / Europa Press

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El CPIFP Bajo Aragón, en Alcañiz, ha dado un salto cualitativo en su oferta formativa gracias a un nuevo acuerdo de colaboración estratégica con Ford España, que permitirá acercar la última tecnología del sector a las aulas mediante la cesión de un vehículo Ford Explorer de última generación 100% eléctrico. El coche, equipado con sistemas de última tecnología, se destinará a fines didácticos y educativos.

Además del vehículo, el fabricante Ford ofrecerá al centro el acceso a la información técnica específica de la marca y también a la diagnosis oficial del vehículo, para que los futuros profesionales se formen en el uso del software de la compañía, actualizado y disponible para el desarrollo de las clases prácticas.

Todo esto vendrá acompañado de una formación teórico-práctica tanto de los sistemas que equipa el vehículo como del uso de la información técnica y de diagnosis, por parte de profesionales del ámbito de la postventa de la marca Ford, que llevarán a cabo jornadas de formación y actualización del profesorado de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Noticias relacionadas y más

El CPIFP Bajo Aragón pertenece, desde hace tres cursos, a la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional en el ámbito del automóvil y el acuerdo suscrito con Ford también alcanza al IES Sierra de Guara en Huesca. Ambos centros incorporan utillajes y equipos didácticos avanzados que repercuten directamente en la calidad de la formación de los futuros profesionales del sector.

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