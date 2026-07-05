Los municipios reivindican su papel como motor económico y social

Los municipios volverán a tomar la palabra en el foro organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, El territorio, motor de Aragón. La cita tendrá lugar el próximo 7 de julio, en el Salón del Trono de la Diputación de Zaragoza, y reunirá a representantes municipales de distintas localidades de la provincia para abordar los principales retos que afrontan sus ayuntamientos.

La jornada servirá como espacio de encuentro entre municipios con realidades muy diferentes, pero unidos por un mismo objetivo, el de generar oportunidades, fijar población, mejorar servicios y garantizar que el desarrollo llegue también más allá de las grandes ciudades. Vivienda, actividad económica, empleo, identidad local, crecimiento urbano, movilidad, equipamientos e inversión serán algunos de los asuntos que centrarán el debate.

El foro comenzará con un desayuno y recibimiento a los asistentes, antes de la bienvenida institucional de Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO. A continuación, intervendrá Carmelo Pérez, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que abrirá una jornada pensada para escuchar de primera mano la voz de los alcaldes y alcaldesas.

Ponenetes de la jornada 'El territorio, motor de Aragón' de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / Servicio especial

Crecer junto a Zaragoza

La primera mesa redonda estará dedicada a La corona metropolitana: crecer junto a Zaragoza sin quedarse atrás. En ella participarán representantes de Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, El Burgo de Ebro y San Mateo de Gállego, municipios que han experimentado en los últimos años un importante crecimiento demográfico y urbanístico vinculado a su cercanía con la capital aragonesa.

La primera mesa redonda estará dedicada a 'La corona metropolitana: crecer junto a Zaragoza sin quedarse atrás'. / Servicio especial

La segunda mesa llevará por título Municipios con identidad propia: cómo generar vida y actividad desde el territorio. En este bloque participarán Belchite, Remolinos, Magallón y Fuendetodos, localidades que representan otra forma de construir futuro desde el arraigo, el patrimonio, la cultura, el paisaje y los recursos propios.

La segunda mesa llevará por título 'Municipios con identidad propia: cómo generar vida y actividad desde el territorio'. / Servicio especial

En este caso, el foro pondrá el foco en cómo los pueblos pueden mantener su personalidad y activar proyectos capaces de atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar el sentimiento de pertenencia. La rehabilitación de espacios, la dinamización cultural, el turismo, los servicios básicos y el apoyo a la vida cotidiana serán algunas de las claves de esta conversación.

La tercera mesa redonda se centrará en Actividad económica, empleo y vivienda: municipios tractores que atraen inversión. Participarán Borja, Pedrola, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Calatayud, localidades que ejercen un papel estratégico en sus comarcas por su capacidad para generar empleo, atraer empresas y prestar servicios a un amplio entorno territorial.

La tercera mesa redonda se centrará en 'Actividad económica, empleo y vivienda: municipios tractores que atraen inversión'. / Servicio especial

El desarrollo industrial, la disponibilidad de suelo, la mejora de las comunicaciones, la formación, la vivienda para trabajadores y la relación entre crecimiento económico y cohesión social estarán presentes en este último debate. Estos municipios afrontan el desafío de consolidarse como polos de actividad sin perder de vista las necesidades de sus vecinos.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza, institución que representa a los municipios de la provincia y que acogerá esta edición del foro en uno de sus espacios más emblemáticos. Tras las intervenciones, los asistentes compartirán un vino español.

Con esta nueva convocatoria, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, con el patrocinio de Aqualia y la colaboración de los municipios participantes y la DPZ, refuerza su compromiso con la información de proximidad y con el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía. Las conclusiones del foro se recogerán en un amplio suplemento especial que se publicará el domingo 12 de julio.