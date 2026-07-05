Noche de mucha tensión en Loporzano: "Las llamas han chocado contra la fábrica de la Pirotecnia Oscense"

Uno de los momentos de mayor preocupación durante la madrugada se vivió en el entorno de una pirotecnia ubicada en San Julián de Banzo, considerada uno de los puntos más sensibles del incendio por el riesgo que suponía que las llamas alcanzaran sus instalaciones. Una posibilidad que hubiera resultado terrible. La evolución del fuego obligó a extremar las precauciones y a centrar parte de los esfuerzos del operativo en proteger este enclave.

"Las llamas llegaron a chocar contra las instalaciones", indica el alcalde de Loporzano, David Suelves. Fue durante la noche y por el cambio de dirección del frente principal de destrucción, en unas horas de mucha tensión en el área de la Pirotecnia Oscense, una firma de mucha tradición en la provincia. De hecho, en ese momento se tomó la decisión de desalojar a los residentes. Finalmente, el incendio solo afectó a la zona exterior del recinto. Las llamas no llegaron a penetrar en las instalaciones gracias a las medidas de protección y contención existentes, lo que evitó una situación de mayor gravedad.

Una vez calcinado el perímetro exterior, el riesgo en este punto ha disminuido de forma considerable, ya que no queda nada que pueda volver a avivar el fuego en sus inmediaciones. Con todo, la situación no está controlada aunque los ánimos en la zona son positivos debido a la gran cantidad de medios que están trabajando.

Los desalojados de los dos núcleos rurales se han trasladado a sus viviendas en Huesca o algunos se han alojado en hostales. Por otro lado, agricultores y vecinos están colaborando con cubas de agua y arados para apoyar en las labores de extinción.