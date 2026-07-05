¿Qué pasará ahora con el viejo hospital de Alcañiz?: el centro que se levantó al lado de un convento y no sobrevivió al paso del tiempo

Una vez que el nuevo hospital de Alcañiz ya funciona a pleno rendimiento, en una nueva ubicación y con un edificio adaptado a las necesidades asistenciales del siglo XXI, surge ahora la eterna pregunta: ¿qué pasará con el viejo hospital? Por el momento, la instalación mantiene el uso sanitario porque todavía en ella hay sistemas de gestión, pero estos no implican actividad asistencial al paciente. Es decir, por el edificio de la avenida Aragón, ubicado en el corazón del casco urbano de Alcañiz, ya no pasan pacientes ni profesionales sanitarios, pero no ha cerrado porque dentro todavía hay funcionamiento interno.

En este contexto, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ya estudia qué hacer con el antiguo hospital, aunque no hay ninguna decisión tomada. En la consejería que dirige Ángel Sanz quieren darle un nuevo uso, pero todas las opciones están abiertas y, según ha podido saber este diario, todo apunta a que no será hasta después del verano cuando las propuestas para el viejo edificio se definan un poco más.

En 2024, Aragón-Teruel Existe presentó una PNL en las Cortes de Aragón para que el viejo hospital de Alcañiz fuera reconvertido en un centro sociosanitario del Salud y también en un espacios de servicios complementarios para el sector. Sin embargo, la propuesta no prosperó en las Cortes.

Acceso al hospital de Alcañiz, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

La infraestructura, situada en la avenida Aragón, forma parte de la historia de Alcañiz y de los vecinos. Su cierre pone fin a una larga trayectoria marcada por la asistencia sanitaria a toda la comarca del Bajo Aragón, pero también por la falta de espacio y de especialistas.

El edificio está junto al entorno de la iglesia de San Francisco y su ubicación no es casual: el viejo hospital se levantó sobre el solar vinculado al antiguo convento y donde ya existía un hospital anterior, que fue demolido. El de Alcañiz comenzó a funcionar en el último trimestre de 1974 como centro comarcal dependiente de la Diputación Provincial de Teruel. En aquel momento, el edificio supuso un salto importante para la atención sanitaria de la ciudad y de su entorno, tanto por su dimensión como por su papel como infraestructura pública en una zona alejada de los grandes hospitales de Zaragoza y Teruel. Con el paso del tiempo y de acuerdo a la realidad, esa periferia ha pasado factura: los centros comarcales no resultan atractivos para los profesionales y desde el Gobierno de Aragón se han tenido que poner en marcha medidas económicas para incentivar la atracción de trabajadores.

Años de demoras y reclamaciones

A comienzos de los años 80, el hospital de Alcañiz pasó a integrarse en la red del Insalud -el Instituto Nacional de la Salud-, a quien la DPT cedió el solar donde se situaba. En los años 90 hubo una reforma del edificio que, prácticamente, es la que se ha mantenido hasta su cierre asistencial. Esa falta de actuaciones empezó a mostrar las carencias del hospital, limitado en todos los sentidos. Era evidente que Alcañiz necesitaba un nuevo centro, pero cuando esa cuestión empezó a ponerse encima de la mesa pasó a ser también una cuestión política que ha tardado en resolverse, nada menos, que 20 años.

Historiales clínicos guardados en un almacén del hospital de Alcañiz, en una imagen de archivo. / ARCHIVO EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Los primeros compromisos serios llegaron hacia 2006 y entonces se calculaba que el nuevo centro podría estar listo en torno a 2011, pero el proyecto empezó a acumular retrasos y no fraguó. La obra dio un paso decisivo en 2017, con la colocación de la primera piedra. Sin embargo, volvió a bloquearse porque la UTE formada por OHL y Dragados incumplió los plazos, lo que llevó al Gobierno de Aragón a iniciar la rescisión del contrato. La propia UTE presentó alegaciones al expediente, lo que alargó aún más el proceso.

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Tras la ruptura total, hubo que volver a licitar y adjudicar trabajos, esta vez por lotes, lo que supuso otro retraso considerable, unido a los sobrecostes. Finalmente, no fue hasta junio de 2025 cuando se empezó con el traslado progresivo de la asistencia al nuevo hospital, situado en el Cerro de Santa Bárbara y que, desde el pasado 16 de junio, ya funciona al 100%.