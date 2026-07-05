La piscina municipal con las mejores vistas de España está en un pequeño pueblo de Huesca a más de 1.300 metros de altura: "Espectacular entorno"

La temporada estival arrancó oficialmente el 21 de junio, pero el calor lleva instalado en Aragón desde hace semanas. Las sucesivas olas de calor han dejado récords históricos de temperaturas en los termómetros y han empujado a miles de personas a buscar alternativas para refrescarse. Esta situación es especialmente llamativa en el Pirineo aragonés, donde no se está tan habituados a temperaturas tan extremas, por lo cual, estos episodios se viven de manera intensa.

Con valores tan altos, la gente busca piscinas, pozas o playas controladas, cualquier lugar donde se pueda refresacarse en el agua y estar a la sombra. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas vuelvan a subir desde el domingo cuando se registren valores especialmente altos. El martes podrían alcanzarse 42 grados en Zaragoza, 40 en Huesca y 39 en Teruel.

El pueblo ideal para combatir el calor

Sallent de Gállego es uno de los pueblos ideales para combatir el calor de este verano. Este pequeño pueblo oscense, se encuentra situado a 1,305 metros de altitud y a solo cinco kilómetros de la estación de esquí de Formigal. En el Paseo Fermín Arrudi, se encuentra el complejo deportivo de "El Escaladillo", un espacio que combina deporte, ocio y bienestar que se ha convertido en un punto de referencia para muchos.

Una piscina con vistas al Valle de Tena

El recinto cuenta con pabellón polivalente, pistas de squash, gimnasio, piscina climatizada, spa, zona de tratamientos y un polideportivo exterior con piscina, pista de tenis, pista de pádel y un escenario preparado para actividades deportivas y espectáculos. El área exterior incluye una piscina con vaso de 25 x 12,5 metros y otra de chapoteo de 5 x 12,5 para los más pequeños, además de frontón, cancha multiusos, parque infantil y bar.

La piscina se climatiza mediante placas solares, lo que permite mantener una temperatura agradable incluso en días de calor extremo. Con estas instalaciones, este complejo deportivo aspira a ser un referente deportivo en el Pirineo gracias a sus instalaciones. Las vistas al Valle de Tena, un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, convierten el baño en una experiencia única.

Las entradas de día para las piscinas municipales de Sallent de Gállego tienen un precio de 6 euros por adulto y tres euros para niños. Si eres un habitual del Pirineo y te vas a dejar caer más de una vez por el pueblo altoaragonés puedes comprar un bono de diez entradas por 40 euros los adultos y 17 los niños.

Río Aguas Limpias, en Sallent de Gállego / WIKIPEDIA

En la misma instalación que las piscinas municipales de Sallent de Gállego se encuentra el balneario urbano Aguas Limpias SPA, un espacio situado a 1.300 metros de altitud que se ha convertido en una de las referencias lúdico-termales del Pirineo aragonés. El complejo combina una zona deportiva, con piscina climatizada de 25 x 10 metros y vaso de iniciación, con una amplia zona de salud y ocio de casi 1.000 metros cuadrados dedicada al bienestar, el descanso y los servicios SPA.

El circuito Wellness incluye vaso lúdico con bancos de masaje, cuellos de cisne y cascada cervical, templo de duchas, piletas de agua fría y jacuzzi, tumbonas calefactadas, solárium exterior, fuente de hielo, pediluvio de sensaciones, sauna seca, baño de vapor con cielo estrellado, caldarium de esencias y sanarium de cromoterapia. Además, el centro incorpora sistemas avanzados como la depuración del agua mediante ozono y rayos ultravioleta, placas solares térmicas y cogeneración para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2.

Amplia oferta turística

Sallent de Gállego destaca por su amplia oferta turística, impulsada por su cercanía a la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa. Además, el muncipio conserva elementos de gran interés arquitectónico como su Iglesia gótica del siglo XVI y su puente medieval.

El entorno ofrece también numerosas opciones para los amantes de la ruta del senderismo. Desde Sallent parte el GR 11, que permite llegar caminando hasta el Balneario de Panticosa. Asimismo, dentro del término muncipal se encuentra Lanuza, sede del Festival Pirineos Sur que cada verano atrae a miles de visitantes.

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En plena ola de calor, Sallent de Gállego se convierte en un refugio donde prima el deporte, el agua y la naturaleza de los únicos paisajes del Pirineo.