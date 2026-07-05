Tere Bono, enfermera, lleva 36 años trabajando en el hospital de Alcañiz: "Cada día vengo más contenta a trabajar"

Lo de Teresa Bono con el hospital de Alcañiz puede decirse que fue, como dice el refrán, llegar y besar el santo. Nacida y criada en el municipio turolense de Cañada de Verich, hace ahora 36 años que comenzó a trabajar en el centro sanitario y lo hizo en el mismo día en el que supo que había aprobado la oposición de Enfermería. “Fue un 24 de junio, no se me olvida. A las 12.00 me dieron las notas, me fui directa a la Oficina de Empleo y a las 15.00 entraba a trabajar al hospital”, rememora a este diario. “Fue superápido y lo recuerdo con mucha ilusión porque iba a estar cerca de casa y era un trabajo de vocación”, asegura Bono, que ahora es Supervisora de quirófano y de recursos materiales del hospital de Alcañiz.

Desde entonces han pasado más de tres décadas y Teresa sigue al pie del cañón. Ha vivido la evolución de la atención sanitaria, la llegada de la tecnología, la innovación y la atención cada vez más personalizada al paciente, pero también una cara amarga: la degradación del viejo hospital de Alcañiz. El centro ha vivido larga travesía en la que se ha quedado obsoleto, con espacios reducidos y numerosas deficiencias. “Es una realidad que no se puede esconder. El hospital se quedó atrás en muchas cosas, faltaban servicios como una uci, el edificio tenía muchos problemas… Recuerdo que desde los quirófanos se podía salir a calle por una puerta que se tuvo que sellar o que había cosas de urgencias y de quirófanos guardadas en los pasillos”, rememora Bono.

Tere, la cuarta por la izquierda, junto a sus compañeros, hace unos días en el hospital de Alcañiz. / SERVICIO ESPECIAL

La realidad ahora es otra, porque Alcañiz ya tiene un nuevo hospital en funcionamiento acorde al siglo XXI. Situado en el Cerro de Santa Bárbara, en unos terrenos extensos a las afueras de la localidad, ya está abierto al 100% con todos los servicios. Y allí está Teresa. “Es un mundo nuevo y es una etapa muy ilusionante. A nivel tecnología, el avance es impresionante”, dice. “Cada día vengo más contenta a trabajar, me gusta lo que hago y esta etapa es ilusionante”, reitera.

"Aquí el paciente tiene nombre y apellidos"

Si Teresa echa la vista atrás, se emociona. Han sido muchas décadas de promesas de un nuevo hospital que no llegaba, mientras pasaba el tiempo y la atención al paciente se hacía más exigente con una población cada vez más envejecida y un territorio cada vez más despoblado. “Aquí nos conocemos todos. Lo peor de este trabajo siempre son las malas noticias y en un hospital así, donde conocemos a mucha gente de los pueblos, es muy duro cuando no se puede hacer nada. Lo que me llevo es la calidad humana de mis compañeros y si no hubiera sido por ellos, no habría aguantado tantos años”, asegura la turolense.

“Mis mejores ratos en el viejo hospital siempre fueron siendo enfermera de a pie, teniendo trato con el paciente y con las compañeras. Aquí el trato es muy cercano, todos sabemos lo que pasa en cada planta, y vamos a una. Eso es un valor que no ocurre en todos los sitios”, señala. “Aquí los pacientes tienen nombre y apellidos y no son un numero”, recalca.

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Tere Bono, arriba a la derecha, junto a otros compañeros de servicio en el hospital de Alcañiz. / SERVICIO ESPECIAL

Se refiere a lo que suele suceder en grandes hospitales, donde las relaciones profesionales y el trato con los pacientes pueden ser más frías. Por eso mismo anima a los que empiezan Enfermería o Medicina a “ir a los pueblos”. “Que somos pocos y que estamos despoblados lo sabemos todos, pero lo que no se sabe es cómo funciona un hospital así y cuánto se aprende. Creo que la gente no quiere venir a sitios como Alcañiz por miedo a lo desconocido”, dice. “Yo invitaría a los jefes de sección de cada especialidad a que obligaran de alguna manera a los más jóvenes a probar esta experiencia, por supuesto con retribución. Muchos de los que vienen, se quedan. Eso ya está pasando”, matiza Bono.