El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa

Los aragoneses tienen marcada en rojo en el calendario el próximo 11 de noviembre, fecha en la que finalizará la concesión de la autopista de peaje AP-68 entre Zaragoza y Bilbao. Los miles de conductores que usan a diario esta vía para desplazarse hacia La Rioja, Navarra o el País Vasco se ahorrarán una importante cantidad de dinero con la liberación del peaje, aunque circular por la AP-68 no será gratis en todo el recorrido. Ya se sabe que los tramos que discurren por Aragón y La Rioja, gestionados por el Estado, pasarán a ser gratuitos, pero parte del trazado, el gestionado por País Vasco y Navarra, seguirá siendo de pago a partir de esa fecha.

La Diputación Foral de Álava ya tiene muy avanzada la forma en la que va a gestionar su tramo de la AP-68 ya que va a poner en marcha un nuevo sistema de pago por uso mucho más barato que el actual. Tal como han informado varios medios especializados, la principal novedad del tramo será la implantación de un modelo de peaje Free Flow, que muchos conductores ya habrán visto en otros países europeos como Portugal.

Un peaje Free Flow en una imagen de archivo / AUTOPISTA

Este sistema permite a los conductores circular sin la obligatoriedad de detener el vehículo ya que la tecnología se apoya en cámaras colocadas en pórticos para controlar el tráfico y reconocer las matrículas. Las cámaras instaladas en pórticos identificarán los vehículos al entrar y salir del tramo, calculando el importe correspondiente. El pago podrá hacerse mediante dispositivos VIA-T o sistemas similares, a través de un registro web asociado a una tarjeta bancaria o mediante máquinas de pago habilitadas en los principales recorridos.

Mucho más barato que en la actualidad

A pesar de que el tramo alavés no será gratuito para los conductores, la verdad es que será mucho más barato que en la actualidad. Según el proyecto publicado por la Diputación Foral, los turismos pagarán un 70% menos , es decir, pagarán 6 céntimos por kilómetro lo que dejará el precio de los 55 en el tramo próximo a Vitoria en 3,35 euros. Ahora mismo, se está pagando 11,20 euros. El ejecutivo defiende que las tarifas tendrán carácter público y se impondrán para generar los recursos necesarios para mantener y modernizar una autopista que pasa por Llodio, Altube, Vitoria, Nanclares de la Oca, La Puebla de Arganzón y Zambrana antes de llegar a Miranda de Ebro.

El contrato para implantar y operar este sistema ha sido adjudicado por Arabat, la sociedad pública dependiente de la Diputación Foral de Álava, a una unión temporal de empresas formada por Autopistas, filial de Abertis, junto a Gertek y Altuna. El otro tramo de la AP-68 en el País Vasco también será de pago y Bizkaia está trabajando en mantener el cobro en su parte de la autopista entre Orozko y Bilbao, de unos 24 kilómetros.

Los peajes de la autopista A-68 se encarecerán entre un 5 y un 6,5% en 2024. | ANDREEA VONICU / el periódico / efe

Navarra seguirá el ejemplo de sus vecino vasco y también estudia la gestión del tramo de 40 kilómetros entre Castejón y la provincia de Zaragoza. Las primeras informaciones han apuntado a un régimen distinto al alavés con la alta posibilidad de que los vehículos ligeros no tengan que pagar ningún peaje y solamente sean los vehículos pesados los que pasen por caja. El sector del transporte ya ha mostrado su rechazo a esta propuesta que añadiría un coste extra para todos los camiones que hacen la ruta.

¿Qué tramos serán gratis?

Después de que Navarra y País Vasco hayan confirmado la idea de mantener una tarifa de pago en la AP-68 después de la liberalización del 11 de noviembre, solo habrá dos tramos que sean completamente gratuitos. Se trata de los 135 kilómetros de la vía en Aragón, todos ellos en la provincia de Zaragoza, que coinciden con la A-68, la autovía que une la capital aragonesa con Tudela hasta su unión con la AP-15 destino a Pamplona.

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Multitud de vehículos en una autopista de peaje / EFE

También será gratuito el tramo riojano de 70 kilómetros, que al igual que el aragonés, se mantendrá bajo gestión del Ministerio de Transportes. Actualmente, ir de Zaragoza a Bilbao por la AP-68 cuesta 39,90 euros para un turismo.