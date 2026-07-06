Agricultura abona más de 2,1 millones de euros en ayudas por los daños de las lluvias torrenciales de 2025
Los pagos corresponden a pérdidas en producciones agrícolas y a daños en infraestructuras agrarias de explotaciones afectadas por las lluvias torrenciales de junio y julio de 2025
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón efectúa hoy el pago material de las ayudas destinadas a los afectados por los episodios tormentosos registrados los días 13 y 14 de junio y 11 y 12 de julio de 2025 en distintas zonas de Aragón.
El importe conjunto de estos pagos asciende a 2.111.153,66 euros. Las ayudas corresponden tanto a pérdidas en producciones agrícolas como a daños en infraestructuras de explotaciones agrarias.
En el caso del episodio de junio, se abona el pago total por pérdidas en producciones agrícolas por importe de 301.510,69 euros, correspondiente a 133 beneficiarios. Además, se realiza un pago parcial por daños en infraestructuras, anticipos y pagos finales, por importe de 1.518.774,25 euros, correspondiente a 105 beneficiarios.
Respecto al episodio de julio, se abona el pago total por pérdidas en producciones agrícolas por importe de 220.645,76 euros, correspondiente a 84 beneficiarios. También se realiza un pago parcial por daños en infraestructuras por importe de 70.222,96 euros, correspondiente a 11 beneficiarios.
Estos pagos corresponden a las ayudas activadas para compensar pérdidas en producciones agrícolas y contribuir a la reposición de daños en infraestructuras de explotaciones afectadas, principalmente por arrastres de tierras y otros desperfectos derivados de las lluvias torrenciales.
En el caso de las ayudas por daños en infraestructuras, los pagos son parciales porque dependen de la ejecución de las reparaciones y de la presentación de la solicitud de pago correspondiente por parte de cada beneficiario.
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