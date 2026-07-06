Andrea Ropero, periodista, presume de sus raíces en un pequeño pueblo de Huesca: "Sin las becas no estaría aquí"

Hay historias que ayudan a explicar por qué la educación pública y el sistema de becas pueden cambiar una vida. La de la periodista aragonesa Andrea Ropero (41 años) es una de ellas. Nacida en Binaced (Huesca) y criada en el seno de una familia humilde, la reportera de El Intermedio ha querido compartir el camino que la llevó desde un pequeño municipio oscense hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles del periodismo televisivo.

Durante su participación en el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es, Ropero reivindicó con emoción el papel que desempeñaron las becas públicas en su formación y en su futuro profesional. "Soy de un pueblecito muy pequeño de Huesca, uno rural donde, por cierto, se aprendía inglés", bromeó en su intervención. "Vengo de una familia muy humilde. Jamás mi familia me hubiese podido pagar una carrera en Barcelona", explicó al recordar los años en los que decidió estudiar Periodismo.

Jamás mi familia me hubiese podido pagar una carrera en Barcelona Andrea Ropero — Periodista aragonesa en 'La Sexta'

La periodista recordó que, cuando terminó el instituto, Aragón todavía no ofrecía los estudios de Periodismo, por lo que quienes querían dedicarse a esta profesión debían marcharse fuera de la comunidad. En su caso, el destino fue la ciudad condal, una oportunidad que solo pudo asumir gracias al sistema público de ayudas. "Fui gracias a las becas", afirmó.

Formada en el extranjero

Aquellas ayudas no solo hicieron posible que cursara sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Barcelona, sino que también le permitieron ampliar su formación en el extranjero. "Me permitieron estudiar muchos veranos en Inglaterra aprendiendo inglés, acabar la carrera y cumplir mi sueño de hacer Periodismo", recordó.

Ropero no ocultó que, sin ese respaldo económico, su trayectoria habría sido muy distinta. "Sin eso yo no estaría aquí. No sé dónde estaría, pero desde luego no habría podido estudiar nunca", aseguró, en unas declaraciones que despertaron un amplio reconocimiento por la sinceridad con la que narró su experiencia personal.

Más allá de su historia, la periodista quiso lanzar un mensaje en defensa de la igualdad de oportunidades. A su juicio, todavía existen "muchísimas personas con talento cuyas familias no pueden pagar los estudios", especialmente cuando estos obligan a trasladarse a otra ciudad y asumir los costes de alojamiento y manutención.

Por ello, Ropero reivindicó la necesidad de proteger la educación pública y el sistema de becas como herramientas de cohesión social. "Hay que proteger la educación pública", defendió con rotundidad antes de concluir con una reflexión que resume buena parte de su trayectoria: "De lo que más orgullosa me siento es de haber llegado hasta aquí gracias a la educación pública".

Con una carrera consolidada en televisión tras su paso por La Sexta Noche y, desde 2019, como reportera de El Intermedio, Andrea Ropero ha convertido su experiencia personal en un ejemplo de cómo el talento, acompañado de oportunidades, puede abrirse camino independientemente del lugar de origen o de la situación económica de una familia.

Binaced, el pueblo que le vio crecer

Ubicado en la comarca del Cinca Medio, Binaced es un municipio de la provincia de Huesca con alrededor de 1.500 habitantes. Rodeado por una fértil huerta y muy próximo al río Cinca, el pueblo mantiene una fuerte tradición agrícola, especialmente ligada al cultivo de frutales, que constituye uno de los motores económicos de la zona.

Vista panorámica de Binaced, municipio oscense a pocos kilómetros de Monzón o Binéfar / Así Es Aragón

Su situación, a escasos kilómetros de Monzón y bien comunicada con el eje que une Huesca y Lérida, combina la tranquilidad del medio rural con la cercanía a importantes núcleos de servicios. Binaced conserva además el carácter acogedor de los pequeños municipios aragoneses, donde la vida comunitaria, las fiestas populares y el arraigo al territorio siguen formando parte de la identidad local.

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Es precisamente ese orgullo por sus raíces el que Andrea Ropero ha reivindicado en numerosas ocasiones. La periodista nunca ha ocultado su procedencia y suele recordar que creció en "este pueblecito muy pequeño de Huesca", poniendo en valor la educación recibida y las oportunidades que encontró desde su infancia antes de emprender el camino que la llevaría hasta la televisión nacional.