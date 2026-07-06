Aragón reclama que el nuevo sistema de financiación se aborde después de las generales: "Hace falta normalidad y estabilidad"

El Gobierno de Aragón reclama que el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace más de una década, se postergue para después de las elecciones generales, previstas para 2027. Así lo ha pedido el consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, antes de entrar a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este mediodía en Madrid, presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España.

El titular de la Hacienda aragonesa ha recalcado que para abordar esta reforma pendiente del sistema de financiación hace falta "sosiego" en la política española, y que haya una mayoría clara en el Congreso de los Diputados que permita sacarla adelante sin sobresaltos.

"Se tiene que abordar después de las elecciones generales. Para que haya un debate tiene que haber una situación de más normalidad y tranquilidad, y creo que hoy por hoy con todo el lío qyue hay en el Coingreso, donde hay un Gobierno sin estabilidad parlamentaria, si se aborda ahora el sistema de financiación lo que puede suceder es que las comunidades que sustentan al Gobierno, Cataluña y grupos independentistas, hagan que este sistema de financiación esté viciado para favorecer a Cataluña como era en la propuesta inicial, y perjudicar a otras comunidades, como Aragón", ha alertado el consejero.

Bermúdez de Castro ha considerado que, "para que haya una reforma en condiciones", se debe dar "desde la tranquilidad, la normalidad y la estabilidad, desde un ambiente sosegado que ahora no se da" en la política española.

En línea con lo que ha mantenido el Gobierno aragonés durante esta y la pasada legislatura, la demanda aragonesa es que el nuevo sistema "se haga entre todas las comunidades de régimen común, esto es, todas menos el País Vasco y Navarra", algo que no ocurrió con la propuesta actual, que nació de las negociaciones iniciales del PSOE con ERC.

"Que se pongan sobre la mesa las particularidades de cada comunidad", ha reivindicado Bermúdez de Castro, que ha recordado que en el caso de Aragón son criterios como "la orografía, la despoblación, el envejecimiento, y lo que cuesta prestar un servicio en Aragón a diferencia de Madrid, Andalucía, Valencia o Cataluña". "Se debe hacer en una mesa entre todos y buscar una fórmula buena entre todos", ha recalcado el consejero, que ha declinado que el momento adecuado sea ahora.

Por un reparto "justo" del déficit

Por otro lado, el asunto principal de este Consejo de Política Fiscal y Financiera es el reparto del déficit y el establecimiento de las reglas de gasto para este próximo año. Para el consejero aragonés, la propuesta debería ser "justa", esto es, con un reparto "equilibrado" entre los tres niveles de administraciones públicas para asumir el cumplimiento del défiti.

"El reparto del déficit tiene que ser justo entre las tres administraciones, la autonómica, el Estado y los municipios", ha pedido Bermúdez de Castro. "Nosotros prestamos servicios como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, y tiene que haber un reparto justo entre las tres administraciones que entendemos que no se da co esta propuesta inicial", ha expresado. Así, ha reclamado el consejero, "si para el déficit tiene que ser del 0,8% para el conjunto de España, nosotros pedimos un 0,2-0,3% para la Administración autonómica, pero se supone que nos van a dar un 0,1%. Entendemos que llegar a un 0.3 sería lo más adecuado".

Noticias relacionadas

El consejero ha recordado que, en el caso aragonés, cada décima del déficit "son 55 millones más de gasto". "Si no se da el 0,3%, seguiríamos prestando los servicios pero incumpliríamos las reglas fiscales. Y tendríamos un problema para ir a los mercados, para poder financiarnos y que nos den un crédito, en una palabra. Si tenemos más holgura, podremos invertir más en carreteras, incendios y otros servicios que no son los básicos perpo que son igualmente importantes", ha reivindicado el consejero aragonés a la entrada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid.