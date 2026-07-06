Así avanzan las obras de la nueva uci pediátrica del hospital Infantil de Zaragoza: el espacio abrirá después del verano

Quien camine estos días por el paseo Isabel la Católica de Zaragoza y alce la mirada hacia el edificio del hospital Infantil verá que en la tercera planta están de obras. Las ventanas abiertas y los cables que se observan caer del techo dejan entrever que dentro no hay pacientes, sino una obra de gran envergadura que afecta, nada menos, que a 709 metros cuadrados. Se trata de los trabajos para crear la nueva uci pediátrica, que avanzan “en tiempo y forma”, según fuentes del Departamento de Sanidad, con el objetivo de que a final de verano pueda ponerse en marcha.

En este periodo estival se hará la obra y el acondicionamiento, que también conlleva la reforma completa del vestíbulo y los accesos de la planta 3. La inversión del Gobierno de Aragón es de 2.214.664 euros.

La uci pediátrica en el hospital Infantil supondrá el regreso de este servicio al edificio del Materno-Infantil, ya que hace unos años tuvo que ser trasladada al hospital Miguel Servet por falta de camas y de espacios para asumir la demanda de ingresos. Esto ha conllevado durante todo este tiempo circuitos y recorridos, tanto de pacientes como de profesionales, nada eficientes entre dos bloques hospitalarios no conectados debido a la separación de uci, hospitalización y quirófanos. La obra actual pondrá fin a esto porque con la reubicación a su lugar de origen se reducirán los tiempos de respuesta en emergencias, mejorará la coordinación entre servicios y optimizará los circuitos en situaciones críticas.

Una de las salas donde se está actuando. / EL PERIÓDICO

Desde el punto de vista clínico, contará con 10 boxes individuales, dos de ellos con aislamiento inverso, duplicando la capacidad actual de aislamiento y mejorando la situación actual en la que solo se dispone de un espacio común compartido. Todos estarán equipados con tecnología avanzada, como columnas suspendidas de doble brazo para gases medicinales y bombas de medicación, sistema de videovigilancia integrada sin grabación y un sistema de llamada de emergencia con señales codificadas, facilitando la actuación inmediata ante situaciones de riesgo vital.

Uno de los grandes ejes del proyecto es la humanización. La unidad se ha diseñado pensando no solo en el paciente, sino también en su familia y en los profesionales. Cada box integrará un área familiar para favorecer la presencia continuada de los padres, todos contarán con luz natural —una mejora sustancial respecto a la situación actual—.

Además, dispondrá de un despacho independiente para la información a familias, garantizando el espacio de privacidad y confidencialidad en los momentos más delicados. Asimismo, se habilitarán áreas específicas de trabajo y descanso para los profesionales.

Única uci pediátrica de Aragón

La uci pediátrica del Miguel Servet es el único recurso de referencia en Aragón para la atención de pacientes pediátricos críticos y también atiende niños derivados de La Rioja y de Soria. Se trata de una unidad de nivel III, el grado más alto de complejidad asistencial en este ámbito.

En esta unidad se atienden a pacientes desde recién nacidos de pocos meses hasta adolescentes de 15 años, y en algunas patologías hasta los 18 años de edad. Los niños que son atendidos padecen patologías complejas como oncología pediátrica o cardiología, entre otras, o presentan postoperatorios cardíacos complejos, de neurocirugía, cirugía general de alta especialización o diálisis aguda pediátrica.

Organización interna del Hospital

Para poder llevar a cabo las obras se ha tenido que hacer una reorganización previa de varias unidades. Así, Pediatría A (que es como se denominaba al área que acogía a los niños lactantes) y Pediatría B se han unificado en la planta 4ª del Infantil. Y la Unidad de Cirugía Pediátrica se ha trasladado a la anterior ubicación de lactantes en la planta 3ª.

La actuación en la planta dará lugar a una unidad que ocupará más de 700 metros cuadrados. / EL PERIÓDICO

Las obras también conllevan la ampliación de las consultas externas de Neuropediatría y Metabolismo. El espacio actual, que cuenta con 2 consultas y una antesala para la atención de un técnico auxiliar de enfermería, pasará a disponer de 4 consultas más amplias y 2 puestos de citaciones, alcanzando una superficie total de 117 m², más del doble del espacio actual.

La reforma supondrá además un avance decisivo en accesibilidad, ya que las consultas se trasladan a la planta baja del edificio —tras la reubicación de servicios administrativos—, facilitando la entrada directa desde la calle y la circulación de pacientes con movilidad reducida o sillas de ruedas