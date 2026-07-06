Bruselas apuesta por Aragón: el comisario de Energía ve "esencial" hacer dos interconexiones eléctricas por los Pirineos

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, consideró "esencial" la ejecución de los dos proyectos de nuevas interconexiones eléctricas por los Pirineos, uno por Navarra y otro por Aragón, para aumentar la capacidad de intercambio entre España y Francia, que hasta ahora se ha mostrado muy remisa.

"Debemos avanzar en las interconexiones eléctricas a través de los Pirineos para integrar mejor la península ibérica en el sistema europeo", subrayó Jorgensen al término de una reunión en París con las ministras responsables de Energía de España, Sara Aagesen; Francia, Maud Bregeon; y Portugal, Maria de Graça Carvalho.

El comisario europeo recordó, en una declaración divulgada por su gabinete, que esas dos líneas de Navarra a las Landas y de Aragón a Marsillon, deberían servir para aumentar la capacidad de interconexión a 8 gigavatios (GW).

Y que constituyen uno de los ocho proyectos que la Comisión Europea ha designado como 'Autopista de la Energía' para subrayar su "importancia estratégica" para las infraestructuras energéticas europeas.

También insistió en que Bruselas está haciendo "todo lo posible" para apoyar a los Estados miembros y facilitar su ejecución, y que en este caso ya ha concedido 11 millones de euros para estudios en el proyecto Navarra-Landas.

España, con el respaldo de Portugal, lleva años presionando a Francia, con pocos resultados, para aumentar las interconexiones eléctricas entre los dos países, que ofrecen una capacidad de intercambio de 2,8 GW que deberían pasar a 5 GW en dos años cuando se termine la línea que se está construyendo por el golfo de Vizcaya. Eso representará apenas un 5% de la capacidad de generación instalada en España, cuando la Unión Europea había fijado un objetivo del 10% para 2010, que debía subir hasta el 15% para 2030.

Con ocasión del encuentro en París, España y Portugal reclamaron a la Comisión Europea una mayor ambición en la financiación comunitaria de las conexiones energéticas del suroeste europeo, sin señalar ningún avance con Francia en los proyectos de nuevas líneas eléctricas.

En busca del "mercado eléctrico unificado"

En su declaración, el comisario europeo insistió en que la última crisis energética ha puesto todavía más de manifiesto que "no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles importados" que presentan un riesgo de volatilidad y que por eso hay que acelerar la electrificación e incrementar la producción de energía limpia.

Eso significa -a su parecer- "mercados energéticos bien interconectados e infraestructuras físicas para garantizar que todas las regiones de Europa puedan aportar su contribución" y, aún más importante, "un mercado eléctrico unificado para que los beneficios de la transición hacia la energía limpia y la integración de más energía limpia traspasen las fronteras".

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El cuello de botella que supone la reducida capacidad de intercambio eléctrico entre la península ibérica y Francia limita, de hecho, un desarrollo todavía mayor de las energías renovables en España y Portugal, países punteros en este sector, al impedir su venta en el resto de Europa cuando hay un exceso de oferta.