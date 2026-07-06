El calor extremo deja 48 muertos en Aragón desde mayo y obliga a ingresar a 13 personas

Sin descanso. El calor extremo no da tregua y en Aragón han fallecido 48 personas por exceso de temperaturas desde mayo, según los datos del Instituto de Salud Carlos III en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Tres de las defunciones se han registrado en los cinco primeros días de julio, cuando distintos puntos de la comunidad han rozado los 40 grados. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la máxima se alcanzó el 4 de julio (sábado) en Fraga: 37,8º. Los grados volverán a subir en los próximos días, ya que el país entero vive una nueva ola de calor.

Según han informado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, desde el que por ahora no han registrado fallecimientos por causas relacionadas directamente con el calor, los datos del MoMo son una estimación y no los registros oficiales de mortalidad. Con todo, la consejería sí ha detectado que del 16 de mayo al 2 de julio la comunidad ha acumulado 16 días con alguna alerta activa por temperaturas que impactan en la salud. El centro y sur de Huesca han sido las zonas que han registrado el mayor número, pero es en las Cinco Villas (Zaragoza) donde se han dado más avisos de nivel 3 (rojo, de mayor riesgo), donde ha habido cuatro días de advertencias por calor extremo.

Los datos del MoMo y del Gobierno aragonés reflejan así que el calor extremo deja consecuencias atroces en la comunidad. Según el primer sistema, Aragón cerró junio con 45 muertes atribuibles a altas temperaturas, a las que se han sumado tres más en los primeros días de julio.

La población vulnerable ha vuelto a ser la más castigada, ya que 46 de las 48 muertes registrados se corresponden a mayores de 65 años. Las dos restantes se han dado en personas comprendidas entre los 45 y los 64 años. Del total de defunciones, 31 son de mayores de 85 años.

Si se atiende a los datos por género, 28 de las defunciones registradas son de mujeres, lo que evidencia que el calor extremo golpea con más fuerza a ellas que a ellos. Esta tendencia también se ha dado en lo que va de julio, cuando el MoMo ha detectado dos muertes de mujeres por altas temperaturas y una de hombres.

Atenciones hospitalarias

Las temperaturas elevadas también han dejado otros efectos en la población como golpes de calor, insolaciones, síncopes, calambres, fatiga, edemas o agotamiento, efectos que han sido atendidos en los hospitales de Aragón. Desde la consejería de Sanidad han informado de que se han realizado 68 atenciones en las urgencias desde mayo con diagnóstico principal relacionado con consecuencias del calor. De ellas, 13 han derivado en ingreso hospitalario.

La mayor parte de los ingresos (11) se produjeron entre los días 17 y 28 de junio -entre el 21 y 24 se dio la primera ola de calor oficial, según la Aemet- en hospitales de Zaragoza provincia. El resto se produjeron en el de Barbastro y en el Obispo Polanco de Teruel.

De todas ellas, 13 han derivado en ingreso hospitalario, 8 con diagnóstico principal relacionado con el calor y las restantes por otras causas y con patologías agravadas por las altas temperaturas. La mayoría de los ingresos, 11 de los 13, se concentraron entre el 17 y el 28 de junio en hospitales de la provincia de Zaragoza. El resto de los ingresos se han producido el Hospital de Barbastro y en el Obispo Polanco de Teruel.

Recomendaciones

Ante estos episodios de altas temperaturas, desde el Gobierno de Aragón recuerdan a la población la importancia de mantener las ventanas y persianas cerradas durante el día para proteger las viviendas del calor y aprovechar las horas nocturnas para ventilarla. También recomiendan beber agua con frecuencia sin esperar a tener sed, evitar el alcohol, optar por comidas ligeras y frías, vestir ropa holgada y de colores claros y utilizar protección solar.

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El Departamento de Sanidad también aconseja evitar el esfuerzo físico intenso en las horas centrales del día, planificar las actividades al aire libre a primera hora de la mañana o al atardecer y no dejar nunca a niños, personas mayores o animales en vehículos con ventanas cerradas. Recuerdan que es preciso prestar atención a las personas mayores que viven solas y a los menores, así como estar atentos a síntomas como calambres, agotamiento o temperatura corporal elevada, y acudir a un servicio médico de forma inmediata en caso de síntomas graves como fiebre muy alta, dolor de cabeza intenso, vómitos o pérdida de conciencia.