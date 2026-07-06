Las estaciones de esquí abren para el verano: Cerler y Panticosa ya han inaugurado la temporada estival
Ambos recintos ofrecerán propuestas para disfrutar de la montaña en el valle de Benasque y el valle de Tena
Las estaciones de Cerler y Panticosa, del Grupo Aramón, han abierto este fin de semana su temporada de verano, que se prolongará hasta el 30 de agosto.
Durante este periodo, ambas estaciones ofrecerán propuestas para disfrutar de la montaña en el valle de Benasque y el valle de Tena, con actividades de senderismo, BTT, rutas guiadas, experiencias familiares y restauración en altura.
La apertura del telesilla El Molino, en Cerler, y de la telecabina de Panticosa permite acceder de nuevo a algunos de los enclaves más emblemáticos del Pirineo.
La programación estival incluye el programa 'Conviértete en montañero', talleres infantiles en Cerler, excursiones a los ibones en Panticosa y diferentes propuestas gastronómicas en montaña. Con esta apertura, Aramón refuerza su apuesta por la desestacionalización y por un modelo turístico experiencial, vinculado al territorio y activo durante todo el año.
Además, Cerler ha acogido este domingo 5 de julio la última prueba de la Copa de España DH, celebrada en el entorno de Rincón del Cielo. La cita ha reunido a 162 riders del panorama nacional y estuvo marcada por el buen ambiente, la afluencia de visitantes y el espectáculo ofrecido en el nuevo circuito, diseñado para la competición. Una jornada de descenso que puso el broche deportivo al fin de semana de apertura de la temporada estival.
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