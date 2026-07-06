Fapar denuncia el cierre de aulas y la subida de ratios en centros públicos de Aragón

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de centros públicos de Aragón denuncia que el Departamento de Educación está cerrando aulas en numerosos centros públicos con una subida de ratios injustificable y ocupando plazas de acneaes.

Segúna indican desde Fapar, desde el mes de mayo "numerosos los colegios" están recibiendo llamadas de sus respectivas inspecciones anunciando el cierre de aulas en sus centros, lo que supone agrupar alumnado y sobrepasar la ratio aprobada por el propio departamento. Aseguran que ello genera dificultades organizativas que van a repercutir negativamente en la atención al alumnado y en la calidad de su proceso de aprendizaje.

La federación de AMPAS añade que se están cerrando aulas de 3 años antes de que se resuelva el fuera de plazo del verano, con lo que "se está impidiendo a estos centros recibir alumnado".

Fapar asegura que varias asociaciones de familias han rechazado públicamente este recorte, con razones diversas como la pérdida de calidad en la atención al alumnado -"Se está tratando al alumnado solo como números, sin considerar sus circunstancias y necesidades, lo que vulnera el derecho a la educación de calidad de todos y especialmente de los que más necesidades presentan", detallan- o que se ha dejado sin vacantes la localizad o la zona para el fuera de plazo, lo que repercutirá, según cada caso, en más aumento futuro de ratio o

Otras de las razones a las que apuntan son "un aumento de ratio desde el principio de la escolarización", ya que muchas aulas son de Infantil, por lo que tienen toda la etapa obligatoria por delante y el cierre de aulas supone que en el desarrollo de la escolarización se incremente la ratio tanto de alumnado ordinario como ACNEAE, que luego no se utiliza para desdoblar hasta que las cifras superan la ratio estatal (28), lo que perjudica especialmente a alumnado vulnerable, donde las necesidades deberían contar más que los dígitos.

A ello añaden problemas de escolarización para algunas familias, que no pueden acceder a su antiguo centro, al centro donde tienen hermanos, o al centro más próximo a su domicilio. Además, las escolarizaciones fuera de plazo en zona única se hacen, en Zaragoza, a partir de 4 kilómetros, lo que supone desplazamientos de sus entornos, problemas de conciliación, gastos innecesarios, y, a veces, absentismo.

Desde FAPAR comparten con las AMPAS y centros afectados el rechazo a esta medida de recorte, que consideran que solo persigue un ahorro a costa de la calidad de la Escuela Pública y que supone un nuevo agravio con respecto a centros concertados a los que no se aplica la misma reducción que a los centros públicos.

También critican que se muestra la hipocresía de presumir de ratios bajas, que se publicaron en el BOA el 13 de abril, pero que luego se incumplen con estos cierres. "Volvemos a señalar que en el contexto de baja demografía que tenemos es un error subir ratios de forma deliberada", sostienen.

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Desde FAPAR también denuncian que la comisión de Escolarización no ha sido informada ni del retraso del fuera de plazo ni de sus causas, previsto para el 25 de junio, retrasado al 8 de julio y actualmente previsto para el 15 de julio. "Considerando el volumen de solicitudes que hay en verano, y con los antecedentes de cursos pasados, mucho nos tememos que no estén resueltas para el inicio de curso, con el perjuicio al alumnado, a las familias y a los centros", señala.