Los incendios forestales de Loporzano y Leciñena quedan controlados tras una noche “muy productiva”

Aragón respira este lunes un poco más tranquilo tras una semana fatídica de incendios porque los fuegos de Loporzano y Leciñena ya están controlados después de quemar 245 y más de 3.000 hectáreas, respectivamente. En cualquier caso, no se puede bajar la guardia porque, con una ola de calor en marcha, la comunidad sigue en alerta roja.

En las últimas horas, el incendio de Loporzano, en la Sierra de Guara, ha tenido en jaque a los vecinos del entorno. Surgió el sábado y a última hora de ese día parecía ya contenido, pero durante la noche se dieron fuertes cambios de aire que reavivaron las llamas, incrementaron el perímetro y el fuego entró en el límite del Parque Natural. Hubo que evacuar a los vecinos de San Julián de Banzo y Chibluco, y también cortar las carreteras de la zona.

Finalmente, el incendio ha controlado a las 07.00 horas de este lunes, culminando así una noche de trabajo “muy productiva” para el operativo de extinción. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), reunido a las 9.30 horas en la Sala de Crisis del 112 Aragón y liderado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha acordado rebajar la emergencia a Situación Operativa 0, Nivel 0 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).

EN IMÁGENES | Siguen las labores de extinción del incendio de Loporzano /

También se ha autorizado el regreso a sus viviendas de los vecinos evacuados de San Julián de Banzo y Chibluco y reabrir al tráfico las carreteras HU-3302, entre Barluenga y San Julián de Banzo, y HU-330, entre Loporzano y el embalse de Vadiello. El incendio había sido declarado como estabilizado a las 00.05 horas de esta madrugada.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha trasladado su “absoluto agradecimiento a todos los que han participado en el operativo de extinción y a los servicios de emergencias” y ha subrayado que “nuestra preocupación principal es siempre atender a las poblaciones”. Asimismo, ha puesto en valor la respuesta conjunta de las administraciones durante los últimos días. “Pese a la intensa temporada de diez días que llevamos con cuatro graves incendios, hasta el momento tenemos que felicitarnos porque la coordinación institucional, la eficacia y la eficiencia de los medios ha sido total y absoluta”, ha señalado el titular de Medio Ambiente en el Gobierno de Aragón.

El consejero Biendicho ha realizado además un llamamiento a la prudencia ante el episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días. “Hay que llamar a la más absoluta prudencia en la realización de cualesquiera actividades en el medio rural, en el campo y en el bosque. No solo incumbe a las administraciones apagar los fuegos, sino que nos incumbe a todos los ciudadanos ser responsables en nuestras actividades, sobre todo con el aviso de ola de calor tan intenso que tenemos para los próximos días”, ha concluido Biendicho.

Superficie provisional

La superficie afectada al incendio forestal de Loporzano asciende de forma provisional a 245 hectáreas, de las cuales alrededor de 60 hectáreas corresponden al Parque Natural de la Sierra de Guara, además de terrenos agrícolas y forestales.

A pesar de la favorable evolución del incendio, los trabajos de extinción continúan sobre el terreno para consolidar el perímetro, extinguir los puntos calientes y evitar posibles reactivaciones. Para la jornada de este lunes permanecen desplegadas tres brigadas terrestres y tres autobombas del operativo INFOAR.

Durante la noche han trabajado seis cuadrillas, cuatro autobombas y el director de extinción del operativo INFOAR. Asimismo, los dos bulldozer del Gobierno de Aragón y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), incluida la BRIF de Daroca, han sido desmovilizados y quedan liberados para atender otras necesidades a nivel nacional.

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Por su parte, el incendio forestal de Leciñena, que ha alcanzado a 3.100 hectáreas según el perímetro provisional, también se dio por controlado este domingo por la tarde. Allí permanecen una brigada terrestre y una autobomba de INFOAR.