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La AP-2, en el punto de mira: Cataluña abre la puerta a volver a cobrar peajes entre Zaragoza y Barcelona

La Generalitat plantea recuperar el pago por uso en vías de alta capacidad como la AP-2 en dos o tres años, aunque el tramo aragonés seguiría siendo gratuito

VÍDEO | La AP-2, en el punto de mira: Cataluña abre la puerta a volver a cobrar peajes entre Zaragoza y Barcelona

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El Periódico de Aragón

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Jesús Chueca

Zaragoza

La liberalización de las autopistas en España continúa siendo un tema candente que influye directamente en los intereses de los aragoneses. Después de que Navarra y País Vasco hayan anunciado que seguirán cobrando por circular por la AP-68 a partir de noviembre, cuando se levanten por fin las barreras, Cataluña ha abierto ahora un debate similar y se plantea recuperar los peajes en las vías de alta capacidad, entre ellas la AP-2, una autopista libre desde hace casi cinco años por la que circulan miles de aragoneses cada fin de semana en su camino hacia la Costa Dorada.

El planteamiento lo defendió el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, que abrió la puerta a que Cataluña vuelva a implantar peajes en “dos o tres años” si existe consenso político. La AP-7 es la principal causante de los problemas de movilidad por carretera debido a su gran congestión y siniestralidad, pero el ejecutivo catalán considera que un peaje podría aliviar el tráfico también en otras vías de alta capacidad, como la AP-2, que conecta Aragón con Cataluña y el Mediterráneo, la C-16, la C-14, que une Salou con La Seu d’Urgell, o la C-12.

Peaje que se encontraba a la altura de Pina de Ebro en 2021

Peaje que se encontraba a la altura de Pina de Ebro en 2021 / ANDREEA VORNICU / EPA

Euroviñeta o free flow portugués

Según ha explicado El Confidencial, Cataluña todavía no ha cerrado la fórmula para cobrar en los futuros peajes si finalmente regresan. Durante su intervención, Nadal citó dos posibilidades: una euroviñeta, con una tarifa plana anual similar a la que existe en países del norte de Europa, o el sistema free flow, utilizado en Portugal, con arcos y cámaras que registran la matrícula al entrar y salir de la vía y generan después la factura correspondiente.

El sistema free flow es utilizado en las autopistas de Portugal

El sistema free flow es utilizado en las autopistas de Portugal / PT TOOLS

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a poner encima de la mesa el pago de un peaje en las autopistas por dos cuestiones centrales: recaudar fondos para el mantenimiento de las carreteras y reordenar el tráfico pesado. “Cuando había peajes, los camiones se repartían mejor”, afirmó Nadal sobre el aumento del tráfico en los últimos años.

Sin embargo, el ejecutivo catalán, al tratarse de autopistas de titularidad estatal, necesitaría llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para poder llevar a cabo el proyecto. En la práctica, si Cataluña avanzara con un modelo propio limitado a sus competencias o al tramo catalán de determinadas vías, el recorrido aragonés de la AP-2 —los 102 kilómetros que atraviesan Zaragoza y Huesca— seguiría siendo gratuito.

Y es que Cataluña ha defendido la reinstalación de los peajes en toda España. “Sería incomprensible que los camioneros o los coches circularan libremente por el conjunto de España y, cuando entraran en Cataluña, les hiciéramos pagar”, afirmó Nadal.

Manel Nadal durante una conferencia

Manel Nadal durante una conferencia / EFE

Otra de las propuestas catalanas para intentar aliviar el tráfico de las principales vías de alta capacidad es fomentar el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías, ampliar las autopistas y mejorar las autovías paralelas. El Servei Català de Trànsit también plantea como medidas a corto plazo la reducción del tráfico de camiones, la limitación de velocidad o incluso impedirles el paso en determinados días.

El tramo aragonés sería gratuito

El regreso de los peajes a la AP-2 afectaría de lleno a Aragón, cuya comunicación con Cataluña es mucho mejor desde el 1 de septiembre de 2021, cuando expiró la concesión del tramo Alfajarín-El Vendrell. Durante mucho tiempo, particulares, transportistas y usuarios con segunda residencia en la Costa Dorada habían pedido la liberación de una vía que ha visto cómo ha aumentado considerablemente el tráfico durante estos últimos cinco años hasta superar los 20.000 vehículos al día, según las estimaciones del Ministerio de Transportes.

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La AP-2 justo un año después de la liberalización

La AP-2 justo un año después de la liberalización / JOSE MIGUEL CALVO / EPA

Cuando la AP-2 seguía siendo de pago, muchos vehículos pesados continuaban circulando por la N-II, una de las carreteras más conflictivas y peligrosas de todo el país hasta 2021. La gratuidad de la vía de alta capacidad, donde se pagaban más de 30 euros entre Zaragoza y Barcelona, sirvió también para reforzar el corredor logístico entre el valle del Ebro, Cataluña y el resto de la Península Ibérica. Ahora, se puede reabrir un debate que parecía cerrado para los conductores aragoneses desde 2021.

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