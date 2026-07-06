El lince Waka muere atropellado por un tren: el programa de reintroducción en Aragón sufre su primer revés

El programa de reintroducción en Aragón sufre su primer revés. El lince Waka ha sido encontrado muerto este fin de semana tras ser arrollado por un tren. El servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón ya está analizando las causas de este suceso.

Los dos primeros ejemplares reintroducidos, Windtail y Winx, llegaron a Aragón el 17 de marzo procedentes de los centros de cría de Silves (Portugal) y El Acebuche (Doñana), y desde su liberación han explorado una zona de hasta 15 kilómetros de radio alrededor del cercado, llegando a los términos municipales de Cuarte, Cadrete, María de Huerva, Valmadrid, Jaulín, Mediana y Zaragoza. En todo caso, siguen mostrando preferencia por las áreas cercanas al punto de suelta.

La segunda pareja, Worbi y Waka, llegó el 29 de abril y el pasado 27 de mayo se abrieron las puertas del cercado para que comenzaran su vida en libertad. Ese último es el que ha aparecido muerto por el atropello.