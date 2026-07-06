Los refugios climáticos de Aragón: estos son los diez pueblos donde huir del calor y dormir con manta esta semana
La segunda ola de calor del verano en la comunidad anima a los ciudadanos a buscar puntos alejados de estos registros térmicos extremos
Si bien los aragoneses tuvieron un descanso durante la pasada semana en cuanto a calor extremo se refiere, hay malas noticias para ellos. Con la comunidad y sobre todo la provincia de Zaragoza con un aviso de ola de calor en esta primera semana completa de julio, miles de ciudadanos van a tener que apañárselas, ya sea con ventiladores, aire acondicionado u otros métodos más ortodoxos, para combatir estas temperaturas. Si bien las ciudades van a ser el mayor epicentro de calor y noches tórridas, hay enclaves más alejados de este sufrir que servirán como auténticos refugios climáticos para sus habitantes o personas que huyan de este 'horno'.
Como bien es sabido, los alrededores de la Ribera del Ebro y, como tónica general, la mayoría de las comarcas de la provincia de Zaragoza van a ser de las zonas donde los termómetros van a lograr los mayores registros de esta segunda ola del verano. Es por ello que para este objetivo de encontrar un lugar donde 'refresque' por la noche hay que mirar en su mayor parte hacia Teruel. Hay tres municipios que resaltan por encima del resto y que, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sus mínimas en la madrugada de este miércoles podrían desplomarse hasta los 15ºC.
Estos son Bronchales, Albarracín y Frías de Albarracín, ubicados en la provincia de, valga la redundancia, la Sierra de Albarracín. Sus máximas también sonríen a sus habitantes, no sobrepasando a ninguna hora del día los 35ºC. De cerca y al sur de la capital turolense, le siguen de cerca localidades como Torremocha del Jiloca, Villel y Mosqueruela, con unas estimaciones de las mínimas de unos 17-18ºC.
Algo más al norte en Monreal del Campo las aproximaciones son prácticamente las mismas, aunque el tope del día podría llegar hasta los 37-38ºC. Por otra parte, y mucho más al este de la provincia, en Tronchón se va a pasar una noche de las mismas características: 18ºC y, con mucha suerte, una ligera manta con la que poder cubrirse mientras duermes.
En Zaragoza y pirineo oscense
Zaragoza por fin entra en esta reconfortante lista de pueblos de la mano de Castejón de Alarba y Sigüés. El primero, ubicado en la Comunidad de Calatayud y de unos 80 habitantes, vivirá esta noche del martes una de las jornadas más frescas de la comunidad, con unos 17ºC de valores mínimos. El segundo, prácticamente casi fronterizo con al Comunidad Floral de Navarra y perteneciente a la comarca de La Jacetania, pasará una noche tranquila a unos 18ºC. Un contraste bastante notorio con su máxima del día, que podría superar los 40ºC, algo muy común en el territorio de las Cinco Villas, del que forma parte geográficamente al ser del partido judicial de Ejea de los Caballeros.
Para este listado se ha querido omitir en cierta parte los pueblos del Pirineo de Huesca, que claramente es una de las zonas más frías de la comunidad aragonesa. En este caso, la Aemet estima que en Benasque, Bielsa y Sallent de Gállego se alcanzarán los 16ºC de mínima en la madrugada del miércoles, y en Biescas y Torla los 18ºC. En Sabiñánigo, con casi 10.000 censados, los termómetros llegarán a marcar los 19ºC.
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