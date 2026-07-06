Estos son los tres jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza seleccionados con las prestigiosas Becas Leonardo

Tres jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza han sido seleccionados a nivel nacional con las Becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural de la Fundación BBVA, dotadas con 50.000 euros cada una, que les permitirá desarrollar proyectos altamente innovadores a lo largo de 18 meses en el ámbito de la biología, la ingeniería y la química.

Se trata de Beatriz Herguedas, bioquímica en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI-Unizar); Manuel Bailera, físico en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A-Unizar); y Alberto Concellón, químico en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, (INMA, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (Unizar).

En total, en esta edición han sido elegidos 59 proyectos entre un total de 1.896 candidaturas, lo que revela una convocatoria de alto nivel competitivo con una tasa de éxito del 3,1%. Se trata de proyectos individuales, desarrollados por profesionales en 11 áreas de la ciencia, la tecnología y la cultura que se encuentran en un momento decisivo de su carrera laboral: investigadores y creadores con una edad promedio de 38,5 años, con una amplia experiencia internacional, algunas de ellos procedentes de centros e instituciones de referencia mundial.

Las Becas Leonardo 2026 se han repartido entre 12 comunidades autónomas: 21 becas en Cataluña; 16 en la Comunidad de Madrid; 6 en Andalucía; 3 en Aragón, Comunidad Valenciana y País Vasco; 2 en Castilla y León; y 1 en Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

Los proyectos de Aragón

Aunque pertenecen a disciplinas muy diferentes, los tres proyectos de la Universidad de Zaragoza comparten un objetivo común: transformar el conocimiento científico en soluciones para algunos de los grandes retos de nuestra sociedad.

La investigación de Beatriz Herguedas podría abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos frente a enfermedades del sistema nervioso como la epilepsia o trastornos neurodegenerativos. Herguedas es profesora Titular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, e Investigadora Principal en el Instituto BIFI de la Universidad de Zaragoza. En el año 2020 obtuvo un contrato Ramón y Cajal, lo que le permitió establecer su grupo de investigación en el instituto BIFI. Asimismo, es invitada habitualmente a presentar sus hallazgos en conferencias nacionales e internacionales, así como en seminarios de centros de investigación.

Manuel Bailera busca con su proyecto sentar las bases para fabricar acero con una huella de carbono mucho menor, contribuyendo a la descarbonización que necesita el planeta. Es doctor en Energías renovables y eficiencia energética e investigador Ramón y Cajal en el I3A de la Universidad de Zaragoza. Obtuvo una Beca Individual Marie Curie y su extraordinaria trayectoria científica está centrada en la descarbonización de la industria mediante el uso de las energías renovables. Ha realizado estancias en cinco países diferentes, durante más de dos años, y lidera un proyecto de investigación para realizar los primeros experimentos de tecnologías de descarbonización en altos hornos.

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Por su parte, Alberto Concellón desarrollará nuevos materiales inteligentes con aplicaciones en óptica avanzada y en procesos químicos más eficientes y sostenibles, con potencial para sectores como la fotónica, la robótica blanda o la industria química. Doctor en Química e investigador Ramón y Cajal en el grupo de Cristales Líquidos y Polímeros (CLiP) del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC-Unizar), su investigación abrirá nuevas posibilidades en ámbitos como la óptica avanzada, la fotónica, el sensado químico y biológico o la robótica blanda. Ha desarrollado una destacada trayectoria internacional con estancias de investigación en Italia, Alemania y Países Bajos, además de pasar cuatro años en el Massachusetts Institute of Technology (MIT, Estados Unidos).