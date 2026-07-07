La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado la duración de la segunda ola de calor del verano en la España peninsular, iniciada el pasado domingo 5 de julio y que inicialmente preveía que finalizara este próximo miércoles día 8. En la última revisión de la alerta especial emitida por este episodio excepcional a última hora del lunes y difundida hoy en redes sociales, el órgano estatal ha modificado ligeramente sus pronósticos, situando ahora su final un día más tarde, el jueves día 9.

Este tipo de correcciones son habituales durante las olas de calor, ya que las temperaturas, incluso a corto plazo, son muy sensibles a cambios atmosféricos que pueden atenuar o incrementar las temperaturas máximas. Más si cabe en situaciones como la actual, con un domo de calor instalado sobre la península y parte de Europa, donde está pulverizando todos los récords y llevando a su población a una situación límite: "Ha sido muy difícil; Francia está menos adaptada que España: ni culturalmente ni las infraestructuras", reconocía a este diario Óscar, un zaragozano que reside en París desde hace años.

Lo que parece que no va a cambiar es que este martes se va a registrar el pico de calor en Aragón. La Aemet ha activado el aviso rojo por altas temperaturas en zonas de las tres provincias: la ribera del Ebro, sur de Huesca y Bajo Aragón de Teruel por valores que podrían alcanzar los 42 o 43 grados en las zonas más bajas. En cualquier caso, no peligra la máxima histórica en un mes de julio, de 44'5 grados, registrada el 7 de julio de 2015.

A los avisos por calor en todo Aragón, que será de nivel rojo en el valle del Ebro, sur de Huesca y Bajo Aragón de Teruel; se le sumará la amenaza de tormentas en el oeste de Pirineos, norte de Cinco Villas y la zona de Gúdar y el Maestrazgo

Esta alerta más extrema de la Aemet afectará a casi 200 municipios aragoneses se mantendrá activa desde las 13 horas hasta las 21 horas de este martes. El resto de zonas de las provincias de Zaragoza y Huesca tienen activos el aviso naranja, por máximas de hasta 41 grados, que en el caso de los Pirineos serán de 39 grados; mientras que en la restante de Teruel permanece activo el aviso amarillo por valores de entre 37 y 38 grados.

Una de las calles del Casco Histórico de Zaragoza donde se genera el efecto isla de calor. / Rubén Ruiz

Al impacto del calor se le sumará este martes la amenaza de las tormentas en el oeste de la cordillera oscense, norte de Cinco Villas y la zona de Gúdar y Maestrazgo.

Así impactará en Aragón la ola de calor

Este martes será el pico más extremo de esta segunda ola de calor estival, pero ello no implica que las temperaturas serán mucho más suaves durante las próximas jornadas. De hecho, las diferencias serán imperceptibles.

Este próximo miércoles, el techo térmico de Zaragoza capital apenas bajará un grado, por lo que volverá a sobrepasar con creces los 40 grados, también el jueves, a lo que se sumarán madrugadas realmente asfixiantes con mínimas que se moverán sobre los 25 y 26 grados, hablando ya de noches tórridas, aunque de nuevo lejos de los extenuantes 28,1 grados registrados el 30 de julio de 2024.

El panorama en el resto de Aragón tampoco será muy diferente. Se volverá a repetir un mapa de avisos que teñirán todo Zaragoza y Huesca y parte de Teruel de naranja por calor. También volverá el peligro por tormenta en las mismas zonas que este martes.

Tres niños se refrescan en una fuente en Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Las localidades que más sufrirán las altas temperaturas serán, como es habitual, las que están situadas en el valle del Ebro, el bajo Cinca, el Cinca Medio y Bajo Aragón. Mequinenza, con una previsión de 43 grados, podría registrar el valor más alto de Aragón y de toda España, mientras que otros municipios como Caspe, Fraga, Escatrón, Alcañiz, Híjar, Quinto o Zaragoza capital alcanzarían los 41 o 42 grados este próximo miércoles.

Los puntos de Aragón con temperaturas más frescas serán Bronchales, Sallent de Gállego y Mosqueruela, con 31 o 32 grados de máxima. Para el jueves, el mercurio apenas se moverán.

Peligro de incendios y muertes por calor

Estas temperaturas tan altas ponen sobre la mesa dos problemas extremos. Uno de ellos es el peligro de incendios, que es extremo en el Pirineo y prepirineo de Huesca, y Bajo Aragón y Maestrazgo de Teruel este martes y muy alto en prácticamente el territorio restante de Aragón. Para el miércoles, el nivel de alerta se reduce en las provincias de Zaragoza y Teruel, pero aumenta de manera significativa en la de Huesca.

La otra cara de la moneda de las temperaturas desbocadas son las muertes atribuibles al calor. Desde el inicio del verano, el Instituto de Salud Carlos III a través de su Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) ha estimado 50 fallecimientos por las altas temperaturas, de las cuales 2 se detectó este pasado lunes 6, segundo día de la ola de calor. En el conjunto de España han muerto por calor 1028 personas.

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Desde el Ministerio de Sanidad contemplan un decálogo para evitar los efectos más graves de las altas temperaturas, que pasan, entre otras recomendaciones, beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas; extremar las precauciones con las personas vulnerables (niños, mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas); o reducir la actividad física y actividades al aire libre durante las horas centrales del día.