De Bierge a Luesia, Boltaña y Beceite: las zonas de baño en Aragón abren la temporada con llenos por la ola de calor

Las pozas y espacios naturales de baño en Aragón vuelven a ser destino el preferido para muchos en estos días de altas temperaturas. Caprichos de la naturaleza, recovecos de los ríos que dejan pozas de aguas cristalinas y playas naturales a la orilla de los cauces que se convierten en el mejor lugar para sofocar el calor en esta tierra de secano e interior. Los más conocidos tuvieron que protegerse hace tiempo de la llegada masiva de turistas y de los comportamientos incívicos que muchas veces les acompañaban.

Quedan todavía algunos lugares desconocidos para el gran público y, por lo tanto, que sobreviven a la masificación. Pero cada verano se repite la misma historia y los vecinos del lugar, quienes conocieron estos parajes antes de que la llegada de las redes sociales transformara la realidad, casi rezan por que su rincón favorito siga siendo ese lugar elegido solo por unos pocos.

El entorno del Salto de Bierge, las pozas de Pígalo o la Pesquera de Beceite son algunos de esos enclaves de ensueño que optaron por poner coto a la llegada masiva de visitantes para proteger el entorno y garantizar que llegue en las mejores condiciones a las generaciones futuras. También para proteger a los propios turistas y bañistas, ya que en algunas casos la masiva afluencia de personas -y de autobuses- ponía en riesgo la evacuación en caso de emergencia o incendios.

En el salto de Bierge (comarca de Somontano de Barbastro) lo tienen claro. "Desde que regulamos los accesos en 2017, la gente se ha hecho a la idea y ahora funciona todo muy positivamente: hemos evitado situaciones que eran muy peligrosas y hemos encontrado el equilibrio entre que la gente pueda disfrutar de este entorno y que lo podamos conservar con un aforo máximo de 250 personas", explica el teniente de alcalde de la localidad, Samuel Santamaría.

En Bierge, el salto de la presa del río Alcanadre está prohibido después de que varios bañistas se lesionaran. Y a esa limitación se une las que acompañan al entorno por formar parte del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, como el uso de altavoces, de hamacas, tiendas de campaña, flotadores o cazamariposas. "La gente lo respeta y ahora tenemos un turismo totalmente diferente a cuando el salto se llenaba de autobuses y comportamientos incívicos", recalca. "Ahora es un turismo familiar, con mascotas y es un ambiente mucho más tranquilo", asegura Santamaría.

El conocido Salto de Bierge, en la comarca de Somontano. / Ayuntamiento de Bierge

La gestión que crea empleo en el territorio

En Beceite también celebran el resultado de la regulación de accesos a sus múltiples espacios de baño. "Desde el 20 de junio y hasta finales de agosto regulamos los accesos a las Pozas de la Pesquera. Dejamos acceder un máximo de 63 vehículos al párquin y creemos que es un acierto. Empezamos hace 13 años, entonces dejando pasar a 90 vehículos, y lo hemos ido adaptando hasta encontrar el volumen de aforo que nos permite mantener el entorno y que la gente lo pueda disfrutar", eplica Juan Enrique Celma, alcalde de la localidad. Así, quienes pagan el párquin tienen acceso a un recorrido de 15 km de pozas naturales en un enclave único.

Además, la localidad dispone de otras zonas de baño natural, una piscina natural en el río Matarraña que todavía no está regulada, así como la zona de la Font de la Rabosa, que en este caso sí que tiene un control de los accesos.

Este pueblo de la comarca del Matarraña también es conocido por el Parrizal, el recorrido de pasarelas sobre el río Matarraña de aguas cristalinas, en el que no se permite el baño. "Está prohibido bañarse porque es la toma de agua del pueblo", recuerda. Para Celma, este verano también apunta a una gran afluencia empujada por las elevadas temperaturas. "Aunque quizá tenemos menos aglomeraciones porque ha llovido más en primavera y quizá otras pozas y ríos lleven cauce también, algo que no ocurre en los años de sequía y que implica que nosotros tengamos una gran aglomeración de gente", reflexiona.

También considera que la regulación de accesos ha sido algo positivo para el municipio. "Antes en la Pesquera se metían 200 o 300 coches y era un peligro. Ahora, en general, los visitantes están más concienciados y nosotros estamos más tranquilos porque se respeta el entorno y todo está más cuidado y más limpio. También la gente lo aprecia y lo agradece", recalca el alcalde.

En Beceite, el turismo que impulsa el baño en espacios naturales ha supuesto la contratación de cinco o seis personas, e función de los distintos momentos de la temporada. "Están contratadas para el control de acceso y ayudar en el aparcamiento, para las labores de limpieza y para lograr que se respete la señalización", explica Celma, que hace un balance "muy positivo" de los 13 años en los que la localidad optó por regular sus zonas de baño.

En la comarca de las Cinco Villas, las Pozas de Pígalo del río Arba en el municipio de Luesia son un referente para los baños en plena naturaleza, donde también los accesos están regulados desde hace años para evitar las aglomeraciones. Las tarifas por la utilización de aparcamiento en la zona habilitada son de 8 euros por día o medio día para vehículos, y de 4 euros para motos o quads.

Campaña irónica del Ayuntamiento de Boltaña para buscar al "Dominguero de la Gorga" y evitar comportamientos incívicos. / Servicio Especial

En busca del "dominguero de la Gorga de Boltaña"

En Boltaña es el segundo verano consecutivo que buscan al "dominguero de la Gorga de Boltaña", una campaña irónica con la que se busca concienciar a los visitantes contra los comportamientos incívicos. Y ya está funcionando, porque según cuenta su alcalde, José Mari Giménez, "los propios usuarios detectan y denuncian los comportamientos incívicos y avisan a los bañistas de las cosas que no se pueden hacer". La Gorga de Boltaña, en el río Ara, es uno de los parajes emblemáticos de Aragón en los que está permitido el baño, pero es también un "regalo de la naturaleza" que propios y extraños quieren conservar.

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"Hemos habilitado un párquin en una parcela que nos presta un vecino, al lado del cámpin de La Gorga, con lo que queremos evitar que los usuarios se aparquen en plena carretera nacional. Y por supuesto, con la ordenanza cívica del año pasado está prohibido hacer barbacoas y comer, llevar sombrillas de grandes dimensiones y entrar con mascotas, porque ya habilitamos una zona para ellas", explica Giménez. De momento, en el municipio no se han planteado cobrar entrada y esperan acotar los comportamientos irrespetuosos manteniendo este tipo de campañas. "De momento no hemos tenido que llegar a eso", recalca Giménez, confiando en que este sea un verano de disfrute y respeto a partes iguales.