Cristian Ruiz, el profesor de Zaragoza ganador de la ayuda Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja: "En el colegio estamos muy a favor de la tecnología, pero bien usada"

Un reconocimiento a su liderazgo educativo. El profesor del colegio Juan de Lanuza de Zaragoza Cristian Ruiz es uno de los cinco ganadores de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes, una iniciativa de la Fundación Ibercaja que busca premiar la excelencia educativa y que es para él, único aragonés entre los galardonados, la confirmación de que desde el centro educativo en el que trabaja se están "haciendo bien las cosas". "Creo que se ha valorado que haya una visión humanista en el uso de la tecnología", comparte.

"Es el reconocimiento a una idea, a una visión que impulsé en el colegio (Juan de Lanuza) hace trece años para formar a los estudiantes y que sean competentes usando la IA (Inteligencia Artificial) pero a que también sean críticos con las respuestas y que, sobre todo, sepan cuándo sí se puede delegar y qué es lo que tienen que aportar ellos", desgrana Ruiz, y resume: "Somos un colegio muy a favor de la tecnología, pero bien usada".

En concreto, Ruiz ha sido ganador de la categoría Liderazgo Educativo, cuyo objetivo es reconocer a docentes, directores y líderes educativos que han demostrado un liderazgo "excepcional" en el ámbito educativo contribuyendo a la mejora de su calidad, a un liderazgo inspirador con capacidad de motivar y empoderar a estudiantes y otros profesores. En todo ello trabaja el aragonés desde hace al menos trece años.

Fue entonces cuando Ruiz introdujo en el colegio el proyecto de tecnología, que todavía capitanea. "Tenía una inquietud en la cabeza, y es que quería elevar el rigor en la asignatura de Informática, que consistía en usar Word, PPT, hojas de cálculo... y yo pensaba que la tecnología podía aportar cosas desde otro lugar, porque es un medio de expresión muy importante y creía que podía ayudar en el proceso de aprendizaje y que se podía enfocar desde ahí", recuerda.

Ruiz comparte que la forma de convencer a profesores y familias para que se sumaran a la apuesta por la tecnología en el centro fue a través de "argumentos". "Conté la idea en 60 minutos y dije, esto es. Desde entonces han ido ocurriendo muchas cosas: empecé solo y ahora somos seis personas. Yo puedo tener la visión y liderar, pero sin mis compañeros esto sería imposible", expresa.

Cristian Ruiz, entre los galardonados en los III Premios Educar para el futuro de Fundación Ibercaja. / Fundación Ibercaja

El primer paso fue trabajar el pensamiento computacional con programación, que presentó a madres y padres -el centro es una cooperativa de familias- y al equipo directivo e introdujo la asignatura de Tecnología. Esta parte más "formal" la completó después con la creación del Maker Space, un espacio del antiguo laboratorio del centro Juan de Lanuza en el que los alumnos pueden desarrollar los proyectos tecnológicos que quieran.

"A final de este curso, un grupo de alumnas tenía como máxima motivación hacerse sus propias camisetas para la gira de Aitana, con diseños personalizados. ¿Esto va a cambiar el mundo? No, pero hemos conseguido que aprendan a diseño y se vayan contentas", ejemplifica Ruiz, que explica que el fin es que los estudiantes encuentren su espacio para desenvolverse en el mundo tecnológico. "Nos esforzamos mucho en que el uso de la tecnología vaya muy orientado hacia el bien común, que no sea banal. Los alumnos vienen al colegio para entender el mundo que les rodea y nosotros tenemos que enseñarles a utilizarla para hacer su camino de aprendizaje", sostiene.

Y no solo a los alumnos. El proyecto del Juan de Lanuza también llega a las familias, que se juntan de manera periódica con los alumnos para aprender sobre esta materia y desarrollar iniciativas.

"El resumen principal es que todo ha ido de manera excepcionalmente fluida. Es cierto que en 13 años pasan cosas, sobre todo cuando estás creando tu propia forma de hacer las cosas, ya que no hay ninguna regulación oficial sobre qué deberían aprender los alumnos de tecnología en cada nivel educativo. También surgen inquietudes sobre cómo gestionar las pantallas, pero me atrevería a decir que la aceptación ha sido increíble", expresa Ruiz. Considera que "la clave del éxito es el perfil entusiasta del resto de profesores", que han recibido formación a lo largo de los últimos años para formarse y formar en competencia técnica, habilidades humanas y actitud en el uso de la tecnología, que es para el docente "lo más importante".

Las ayudas Docentes Referentes otorgan 12.000 euros a los ganadores. Ruiz ya tiene las primeras ideas sobre a qué destinarlos, que todavía no concreta pero que explica que están relacionadas con "promover la competencia digital humana". "Nos interesa mucho que otras personas puedan ver lo que hacemos aquí, mejorarlo y sumarse a nuestra visión, que es lo que llevo haciendo ya un montón de años", comparte. Acude a congresos, comparte experiencias con otros docentes y sigue aprendiendo y aumentando la visión de la tecnología.

El reconocimiento de la Fundación Ibercaja es para él un impulso para continuar trabajando en esta línea y, reconoce, es el que más ilusión le ha hecho de los últimos recibidos. La infanta Sofía estará presente este miércoles en la entrega de las ayudas.