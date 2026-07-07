Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón se ha visto obligado a modificar y corregir las notas provisionales de las oposiciones a maestro de Educación Infantil corregidas por el tribunal número 18. El motivo ha sido un error en la asignación de opositores a las plicas que, según informan fuentes de la consejería, solo ha afectado a dos aspirantes. Las nuevas calificaciones se publicaron este lunes por la tarde en la plataforma PADDOC.

El Tribunal número de 18 de Educación Infantil notificó a la consejería de Educación un error en la asignación de opositores con sus respectivos exámenes, que se corrigen a través de un sistema de plicas (a cada estudiante se le asigna un número) que permite mantener el anonimato. La consecuencia han sido errores en las calificaciones provisionales, que se publicaron el pasado 3 de julio.

Ante esta situación, la directora general de Personal del Departamento de Educación, Ana Tejedor, ha firmado una resolución a la que ha tenido acceso este diario y que permite modificar estas notas erróneas, que según informan fuentes de la consejería se corrigieron este lunes por la tarde.

La resolución señala que una vez publicadas se abre un plazo de 24 horas para que los aspirantes que lo deseen puedan solicitar una revisión. Asimismo, permite a los opositores afectados interponer un recurso de alzada ante la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, para impugnar esta decisión si consideran que les perjudica. El plazo para realizarlo es de un mes desde el día siguiente a la publicación de las notas corregidas.

Noticias relacionadas

Según informa Tejedor, este recurso se deberá interponer de manera electrónica a través del servicio digital de interposición de recursos ante la administración o en cualquiera de los registros electrónicos autorizados.